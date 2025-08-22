Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 22. Péntek Menyhért, Mirjam napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Láncreakció 12:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

2025. augusztus 22., péntek 11:12 | Magyar Nemzet

Az ukránok ismét megtámadták a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket, Orbán Viktor pedig Trump segítségét kérte! Az amerikai elnök válaszával kiállt a magyarok mellett, miközben a kárpátaljai rakétatámadások árnyékában a háború fenyegetése mind közelebb ér. Kattints, és tudd meg, mit üzent Trump, és miért kulcsfontosságú a béke most.

  • Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke. Erről írt a Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott a Facebookon korábban közzétett bejegyzésében, hogy "A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit. Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség. Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét. A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!"

A magyar miniszterelnök beszámolt arról is, hogy az amerikai elnök segítségét kérte. 

Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt  – írta a kormányfő.

Trump dühös lett

A levélre válaszolva Trump kifejtette: Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának. Te vagy a nagy barátom.

A miniszterelnök bejegyzésében megjegyezte, még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt van. Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni – tette hozzá.

Megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése. Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos hitel – közölte Orbán Viktor.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Harcosok Klubja/Orbán Viktor

 

További híreink

Hatalmas dobásra készül a Szerencsejáték Zrt. – erre senki sem számított

Lomnici Zoltán: Budapest lehet a csúcstalálkozó helyszíne + videó

Most jött a felfoghatatlan hír: tragédia történt a kórházban, meghalt két újszülött

Varga Judit elhúzta Magyar Péter nótáját, a nyár slágere tarol az interneten

Újhold a Szűzben: 3 csillagjegynek csodákat hoz

Egy BKV busz szerelő elmondta milyen lehetetlen körülmények között dolgoznak nap mint nap

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Női kézilabda: az idény végén visszavonul Planéta Szimonetta

Monitor – Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a Himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna + videó

További híreink

Monitor – Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a Himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna + videó

Sajtóértesülések szerint Putyin lényegében engedményeket tett korábbi területi követeléseiből

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután ismét szétlőtték a Barátság vezetéket + videó
2
Milliárdos benzinkirály támogatja Magyar Pétert + videó
3
Magyar Péter zuhanórepülésben: Elvesztette a választók szívét?
4
Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására
5
Sajtóértesülések szerint Putyin lényegében engedményeket tett korábbi területi követeléseiből
6
Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó
7
RENDKÍVÜLI! - Rövid időn belül immár harmadszor is támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket
8
Menczer Tamás: Itt a bizonyíték! A Tisza csak egy digitális blöff + videó
9
Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után
10
Vérlázító eset történt Kiskunmajsán - kiabálva kértek segítséget a kislányok

Legfrissebb híreink

Szijjártó Péter: a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak

Szijjártó Péter: a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak

 Rövid időn belül harmadszor is ukrán támadás érte a Magyarország és Szlovákia ellátása szempontjából is kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket Oroszországban, ezért a budapesti és a pozsonyi kormány levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a hasonló légicsapások ellen - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Riasztó hullám a határon: Elszabadult a migráció

Riasztó hullám a határon: Elszabadult a migráció

 Döbbenetes számok: 9000 határsértő, és a migrációs hullám csak erősödik! Bakondi György fedte fel a sokkoló igazságot – vajon képes-e Magyarország megállítani az illegális bevándorlást? Kattints, és tudd meg, mi zajlik a határok mögött!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!