Trump két héten belül eldönti: Szankciók, vámok vagy totális fordulat az ukrán-orosz háborúban

2025. augusztus 23., szombat 08:00 | MTI

Döbbenetes bejelentés: Donald Trump ultimátumot adott az ukrán-orosz háború ügyében! Két hét múlva eldől, kemény szankciókkal, vámokkal sújtja-e Oroszországot, vagy teljesen kivonul a konfliktusból. Mi áll a döntés mögött, és ki lesz a hibás? Kattints, és tudd meg, hogyan alakulhat a világpolitika sorsa!

  • Trump két héten belül eldönti: Szankciók, vámok vagy totális fordulat az ukrán-orosz háborúban

Donald Trump újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy két hét múlva döntést hoz. "Ez egy nagyon fontos döntést lesz arról, hogy lesznek-e súlyos szankciók, vagy súlyos vámok, vagy mindkettő, vagy semmit nem teszünk, hanem azt mondjuk, a ti harcotok" – fogalmazott az elnök.

Kifejtette, hogy döntése a két oldal hozzáállásán is múlik. "Meglátom majd, hogy kinek a hibája és melyek az okok" – fejtette ki az elnök. Donald Trump a Munkácson amerikai befektetésből épült elektronikai üzemet ért csütörtöki orosz rakétatámadás kapcsán feltett kérdésre azt mondta, hogy egyáltalán nem örül neki, hozzátéve, semminek nem örül, aminek köze van ehhez a háborúhoz.

Az elnök ismét elismerte, hogy az orosz-ukrán konfliktus rendezése nehezebb, mint gondolta, és megjegyezte, "azt gondoltam, hogy mostanra már megoldjuk, de rengeteg ott a gyűlölet". Az elnök a Fehér Házban a 2026 nyarán, Egyesült Államok társszervezésében rendezendő labdarúgó világbajnoksághoz kapcsolódó bejelentésen, Gianni Infantino FIFA-elnök jelenlétében kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szeretne ellátogatni a sporteseményre. "Vagy el tud jönni majd, vagy nem, függően attól, hogy mi történik" - mondta. Majd felmutatott egy fotót, amely a múlt héten róla és az orosz elnökről készült Alaszkában, és annak a véleményének adott hangot, hogy Vlagyimir Putyin tisztelettel viszonyul hozzá mint amerikai elnökhöz és országához, miközben kevesebb tisztelettel viseltetik mások iránt.

Donald Trump az elnöki dolgozószóbában tartott rendezvényen bejelentette, hogy december 5-én Washingtonban, a Kennedy Központban rendezik a labdarúgó világbajnokság csoportjainak sorsolását.

Forrás: MTI

Fotó: Chip Somodevilla

