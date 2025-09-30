Keresés

Külföld

Trump két atom-tengeralattjárót rendelt Oroszország partjaihoz

2025. szeptember 30., kedd 22:10 | Origo
Egyesült Államok Donald Trump atom-tengeralattjárók Oroszország partjai

Az Egyesült Államok atom-tengeralattjárói pozíciót foglaltak Oroszország partjainál. Ezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miközben tábornokok és admirálisok előtt beszélt. Az elnök megerősítette, hogy két tengeralattjárót vezényeltek a térségbe.

  • Trump két atom-tengeralattjárót rendelt Oroszország partjaihoz

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

„Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni a két tengeralattjáróról Oroszország partjainál, csak óvatosnak kell lennünk, mert nem engedhetjük meg, hogy bárki könnyedén dobálózzon ezzel a szóval (az „atom” kifejezéssel – a szerk.)” – mondta Trump. Az elnök hozzátette, hogy reméli, a tengeralattjárók alkalmazására nem lesz szükség.

Az atom-tengeralattjárók áthelyezését Trump Medvegyev kijelentéseire válaszul rendelte el. Korábban Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke úgy nyilatkozott, hogy Trump fenyegető kijelentései ultimátum-játéknak minősülnek, amelyek háborúhoz vezethetnek. Medvedev szerint az amerikai elnöknek nem szabad követnie „Joe Biden, az álmos volt elnök” útját. Trump válaszul figyelmeztette Medvegyevet a szavai megfontolására.

A tengeralattjárók pontos helyzetét titok övezi: Trump szerint az eszközök rejtve maradnak, és felderítésük gyakorlatilag lehetetlen. Ezzel szemben Andrej Kolesznyik, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának tagja azt nyilatkozta, hogy bár az amerikai tengeralattjárók pontos helyzete ismeretlen, az orosz tengeralattjárók a megfelelő pozíciókban vannak.

Fotó: Shutterstock

 

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák
2
Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó
3
Amerikai vezérkari főnök: fel kell készülnünk a háborúra
4
Újabb hangfelvétel – Ezúttal Márky-Zay Péter döntötte le Magyar Péterék kártyavárát + videó
5
Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett
6
Háború Ukrajnában – Lezáratná a Balti-tengert Oroszország előtt Volodimir Zelenszkij + videó
7
Börtönbe kerülhet Soros György, mert az erőszakos Antifa csoportokat támogatta + videó
8
Szégyen és gyalázat – így reagált Lázár János Magyar Péterék aknamunkájára + videó
9
Keretet hirdetett Marco Rossi
10
Magyar Péter menekülőre fogta – de tényleg a Fidesz a hibás?

