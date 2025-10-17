Keresés

Trump kampányfőnöke szerint Budapest az egyetlen logikus helyszín + videó

2025. október 17., péntek 19:00 | HírTV

Budapest olyan hellyé alakult át, ahol Kelet és Nyugat találkozik, ahol Oroszország, Kína és az Egyesült Államok találkozik, együtt létezik és Trump elnök felismeri ezt a valóságot - fejtette ki az amerikai elnök munkatársa.

  • Trump kampányfőnöke szerint Budapest az egyetlen logikus helyszín + videó

Sean Nottoli: "Ez arra emlékeztet, amit Svájc tett annak idején, ahogy hatalmas nemzetközi diplomáciai központtá vált. Itteni kutatásom célja egy tanulmány megírása volt, amelyben felvázoltam mindezt, és azt, amit én magyar svájcosításnak neveztem. Budapest olyan hellyé alakult át, ahol Kelet és Nyugat találkozik. Ahol Oroszország, Kína és az Egyesült Államok találkozik, együtt létezik – és Trump elnök felismeri ezt a valóságot. Tudtuk, hogy a következő csúcstalálkozó Európában lesz. Nem lett volna helyénvaló Moszkvába menni ilyen jellegű tárgyalásokra. Budapest volt az egyetlen logikus választás, ahol ezeket a tárgyalásokat esetleg meg lehet rendezni."

