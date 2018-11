Trump jövőhéten megfékezi a migrációt

Jövő héten elnöki rendeletet ad ki a migráció megfékezésére Donald Trump. Az amerikai elnök szerint a Közép-Amerika felől érkező migránskaraván tagjai csak akkor léphetnek be az Egyesült Államokba, ha bizonyítani tudják, hogy nem gazdasági bevándorlók. Az amerikai elnök szerint a a karavánokat profi módon szervezték meg és valószínűleg nagy összeggel támogatják őket abban, hogy az Egyesült Államokba bejussanak.

A Közép-Amerika felől érkező migránskaraván tagjai nem menedékkérők és nem léphetnek be az Egyesült Államokba – közölte Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban. Az elnök azt is bejelentette, hogy a jövő héten elnöki rendeletet ad ki a migráció megfékezésére. Trump figyelmeztette a migránsokat, ha az amerikai határőrökre és katonákra is köveket dobnak az nem marad válasz nélkül.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Nem hagyjuk annyiban. Ha köveket akarnak dobni a katonáinkra, a hadsereg válaszolni fog. A köveket lőfegyvereknek minősítjük. Amikor köveket dobnak, ahogy tették azt a mexikói katonákkal és határőrökkel, mi úgy vesszük, mintha lőttek volna ránk” – mondta Trump.

Az elnök szavai felháborodást váltottak ki Los Angelesben, ahol több mint egymillió migráns él papírok nélkül.

„Úgy gondolom, hogy az emberek életével játszik. Azt hiszem, hogy ez arról szól, hogy szavazatokat kapjon és pénzt a fal építésére. A karavánban utazó embereknek nincs más választásuk csak az, hogy jöjjenek” – mondta egy helyi bevándorló.

Az amerikai elnök inváziónak nevezte a karavánt. A Los Angeles-iek azzal sem értenek egyet, hogy az elnök gyakorlatilag tűzparancsot adott ki a határon.

„Ha egy kő miatt lőni fognak, akkor dobjanak ezer követ és kezdjenek felkelésbe, nem szeretnék káromkodni, de kezdjenek egy rohadt felkelésbe és éljen a forradalom” – mondta egy másik helyi bevándorló.

Mexikó déli részén közben tovább haladnak a migránsok észak felé. A karaván a Oaxacai-i Matias Romero városában táborozott le, ahol a helyiek ellátták őket.

„Lassan, békésen megyünk, nem vagyunk agresszívek. Ha agresszívan mennénk terroristának kezelnének minket. Mi békésen megyünk, hogy esélyünk legyen az Egyesült Államokban dolgozni. Mi csak dolgozni akarunk, hogy tovább lépjünk a családunkkal, hogy jobb életünk legyen, mert Hondurasban semmink sincs, sosem jutunk előre, függetlenül attól milyen keményen is dolgozunk. Semmi nincs Hondurasban. Trump elnök, engedjen át minket. Békével jöttünk és nem leszünk agresszívek” – mondta egy hondurasi migráns.

A második karaván Chiapas államban állt meg egy rövid időre. A második hullámban Mexikóba érkezettek az első karavánt kívánják beérni, de sokan tartanak attól, hogy a határon majd visszaküldik őket a hatóságok a hazájukba.

„Az a félelmünk, hogy minden arra vonatkozó erőfeszítésünk ellenére, hogy ide jussunk hazaküldenek minket. Az országunkban nincs semmi. Semmink sincs. Ha visszaküldenek a hazánkba a gyermekeinkkel az egy nagyon kemény, nagyon drasztikus lépés lesz” – nyilatkozta egy másik hondurasi menekült.

A kritikusok szerint az amerikai elnök azért keményített be a bevándorlás ügyében, mert a jövő heti félidős választásokon a republikánusok meg akarják tartani többségüket a kongresszusban. Az amerikai elnök a héten bejelentette azt is, hogy 15 ezer katonát küld a mexikói határra. Ez kétszerese annak, amiről korábban szó volt.