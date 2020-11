Trump jogászcsapata egyre több visszaélést tár fel

Akik támadják Magyarországot, azok Soros György által korrumpált politikusok - jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt is elmondta: Soros fenyegeti és rágalmazza hazánkat és Lengyelországot, miközben egy cikkben utasításokat adott a brüsszeli elitnek. „Ma a világpolitika legkorruptabb embere soros György”- mondta Orbán Viktor. Soros György cikke egyértelművé teszi, hogy miről szól valójában a Magyarországgal szembeni támadássorozat - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebookon közzétett videójában. Hollik István szerint a spekuláns azt szeretné, ha az Európai Unió csak azt az országot tekintené jogállamnak, amelyik támogatja a nyílt társadalmat, vagyis a bevándorlást. A brüsszeli politikai zsarolást nem lehet elfogadni – mondta a Fidesz Európai Parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban azzal kapcsolatban, hogy az Európai Néppárt ülésén vita alakult ki a magyar és a lengyel költségvetési vétó ügyében. Hidvéghi Balázs közölte: elfogadhatatlan, hogy ideológiai alapon támadjanak két olyan országot, amely szembe mert menni a brüsszeli akarattal a migráció kérdésében. 4440 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 165 901-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 96 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3568-ra emelkedett, 38 074-en meggyógyultak. Nagy valószínűséggel elég lesz az a 12 millió adag vakcina, amelyet a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében lekötött a kormány - mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Az egészségügyi dolgozókon kívül 240 ezer embert érint a tömeges koronavírus-tesztelés – mondta a kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Szentkirályi Alexandra közölte: párhuzamosan zajlik majd a tesztelés az egészségügyben, a szociális intézményekben, az óvodákban és az iskolákban. Folyamatosan vizsgálják a védelmi intézkedések hatékonyságát, és azt, hogy szükség van-e további korlátozásokra - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Megérkezett az Oroszországban gyártott oltóanyag mintája Budapestre, a magyar szakemberek elkezdhetik a vakcina tanulmányozását - jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Országgyűlés ma kilenc indítványról, köztük gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvénymódosításokról tárgyal. A kamuvideós, álhírterjesztő Korózs Lajos menesztését követelik az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának éléről, már nemcsak a kormánypártok, hanem a jobboldali ellenzéki pártok vezetői is. Szerintük nincs helye a koronavírus-járvánnyal is foglalkozó bizottság élén egy olyan politikusnak, aki a koronavírussal riogat. A baloldali pártok egy része azonban kitart Korózs mellett, a többiek hallgatnak. Beadta a lemondását Dorosz Dávid klímavédelemért és fejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes - a politikus erről egy Facebook-bejegyzésben számolt be. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy szerető családban, közösségben és biztonságban nőjön fel, ehhez pedig a családok megerősítése szükséges - nyilatkozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az otthonteremtési programnak köszönhetően ma többen élnek saját tulajdonú otthonban, és a családok jobb körülmények között nevelhetnek gyermekeket, mint korábban - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Hetek című hetilapban. Az országban működő német vállalkozások szerint 2021 már a gazdasági növekedés éve lehet Magyarországon - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A rendszerváltozás óta nem volt Magyarországon olyan fásítási kezdeményezés, ami annyi települést mozgatott volna meg, mint az Agrárminisztérium Településfásítási programja - mondta Nagy István agrárminiszter. Ok-okozati összefüggés van az illegális migráció és az Európában egyre terjedő terrorfenyegetettség, valamint a vallási szélsőségességen alapuló erőszak között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán. Az Európa Tanács arra szólítja fel a magyar Országgyűlést, hogy halassza el a magyar kormány által múlt pénteken előterjesztett törvényjavaslat-tervezetekről szóló szavazását. A világon 56,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 36,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Csehországban 6471 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, amely 1402-vel kevesebb, mint egy hete volt, de ezen a héten ez a legmagasabb napi szám. Csehországban december 12-ig meghosszabbították a szükségállapotot. Ukrajnában több mint 13 ezer új fertőzöttet és csaknem 260 elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt. Belehalt a koronavírus-fertőzés szövődményeibe Irinej pátriárka, a szerb ortodox egyház feje - erősítették meg hírt orvosai a belgrádi sajtónak. Minden jel arra utal, hogy nem erősödik tovább, hanem már tetőzik a koronavírus-járvány második hulláma Németországban - mondta a Robert Koch országos közegészségügyi intézet vezetője. Hetvenhét rendőr sebesült meg az erőszakba torkolló szerdai berlini tüntetésen, és 365 tüntetőt vettek őrizetbe a koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozások elleni demonstráción. Olaszországban egy nap alatt több mint 36 ezer új fertőzöttet szűrtek ki és 653-an haltak meg a járvány következtében. Az amerikai járványügyi hivatal arra kérte az ország lakosságát, hogy az idei hálaadáskor, november 26-án mindenki maradjon otthon. A megismételt georgiai szavazatszámlálás eredménye megerősítette Joe Biden demokrata párti elnökjelölt győzelmét a hagyományosan republikánus többségű amerikai tagállamban. Davit Tonoján örmény védelmi miniszter benyújtotta lemondását - jelentette az Aravot című örmény napilap saját forrásokra hivatkozva. Franciaország nemzetközi megfigyelés alá akarja helyezni a hegyi-karabahi tűzszünet betartását, mert attól tart, hogy Oroszország és Törökország kizárja a nyugati hatalmakat a béketárgyalásokból - közölte Emmanuel Macron francia elnök. Azerbajdzsán csapatai beléptek és ellenőrzésük alá vonták a hegyi-karabahi Agdam régiót, a harcok lezárásáról szóló háromoldalú megállapodásnak megfelelően - közölte az azeri védelmi minisztérium. Szigorítják a határellenőrzéseket Görögország északi, Albániával, Bulgáriával és Észak-Macedóniával közös határain a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében - jelentette be a görög kormányszóvivő. Elfogott a rendőrség két moldáv férfit, akik egy autóban tíz migránst próbáltak Ausztriába juttatni az M1-es autópályán - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Harminc migránst és egy embercsempészt fogtak el a várpalotai rendőrök a 8-as számú főúton. Az 57 kilogrammos Karakas Hedvig aranyérmet szerzett a prágai cselgáncs Európa-bajnokságon. A szurkolók Szoboszlai Dominik Európa-bajnoki kijutást érő gólját választották meg a legszebbnek a múlt csütörtöki labdarúgó pótselejtezőn esett találatok közül.