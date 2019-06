Trump Irán elleni csapást rendelt el, de visszavonta a parancsot

Egyre inkább halványulnak a csúcsjelöltek esélyei, amely a kormány szempontjából azért fontos, mert mind Manfred Weber, mind pedig Frans Timmermans megtámadták Magyarországot – mondta Dömötör Csaba a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára megerősítette: a magyar kormány csak olyan jelöltet támogat az Európai Bizottság elnöki tisztségére, aki tiszteli a nemzetállamokat, kereszténydemokrata nézeteket vall és fellép a migráció ellen. A kormány szeretné a nemzeti konzultációkat folytatni, és - akárcsak idén - jövőre is indít olyat, amelyik a következő költségvetés megalapozását készíti elő - jelentette be Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője. A magyar gazdaság megfelelő ütemben bővül, ám a romló nemzetközi környezet miatt a növekedés fenntartására kell összpontosítani - mondta Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén. A kormány 2010 óta megduplázta a családtámogatásra fordított összeget, amely Európában itt a legmagasabb - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Latorcai János szerint a 2020-as költségvetést kiszámítható, növekedésre épülő jövőképet vázol fel, középpontjában a családok állnak. A KDNP országgyűlési képviselője elmondta: a családtámogatásra fordított közpénzek mára a GDP 5 százalékát teszik ki, jövőre pedig 2200 milliárd forint jut a költségvetésből erre a célra. Megkezdődött az ellenzéki főpolgármesteri-jelölti előválasztás második fordulójának szavazása. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Farkas Örs politológus szerint az ellenzéki főpolgármester-jelölti előválasztás lebonyolítása adatkezelési szempontból komoly aggályokat vet föl. A Századvég közvélemény-kutatása szerint a főpolgármester-választáson Tarlós Istvánnak egyedül van akkora támogatottsága, mint a többi jelöltnek együtt. Szétrobbantja az ellenzéki együttműködést az előválasztás - jelentette ki Farkas Örs politológus Magyarország élőben című műsorunkban. Lázár Jánost kérte fel a hódmezővásárhelyi Fidesz a polgármester-jelöltségre. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője közölte: a kormánypártok felszólítják Hadházy Ákost, tegye világossá, hová kerültek a magyar emberek azon adatai, amelyeket az általa szervezett aláírásgyűjtés során szereztek meg. Az igazságszolgáltatás hatékonysága és minősége ma már a közvélemény érdeklődésének középpontjában áll az Európai Unión kívül és belül egyaránt - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter. Mintegy 100 vállalkozás nyert el másfélmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása program keretében - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Könnyíthet a devizahitelesek terhein a Kúria konzultációs testületének legutóbbi állásfoglalása - mondta Simonné Gombos Katalin, a Kúria Polgári Kollégiumának szóvivője, kúriai bíró. Naperőművet adtak át a Nógrád megyei Hugyagon - az 1,2 milliárd forintból megépült 2,9 megawattos erőmű éves szinten 1750 család energiaellátását biztosítja. A Visegrádi Négyeknek sokkal határozottabb és egységesebb álláspontja van most, mint öt éve - emelte ki Hollik István kormányszóvivő az M1 műsorában. Az Európai Unió következő ötéves stratégiája és a személyi kérdések ügyében is olyan döntéseket kell hozni, hogy az EU az eddigi sikertelenség helyett a siker irányába haladjon - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A nemzetközi közösségnek meg kell teremtenie annak feltételeit, hogy a terroristák által üldözött közösségek helyben tudjanak boldogulni, illetve az elüldözöttek visszatérhessenek lakóhelyükre - jelentette ki Szijjártó Péter Ulánbátorban. Magyarország megmutatta, hogy ebből még a hozzá hasonlóan közepes méretű országok is ki tudják venni a részüket – mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarországon a nemzetiségek, és nemzeti kisebbségek képviselete és megjelenése példaértékű, beleértve a magyar parlamentet is, nyelvük védelme magas szintű politikai támogatást élvez - közölte az Európa Tanács. Román-magyar megbékélési nyilatkozat elfogadását kezdeményezte a bukaresti törvényhozók körében Kulcsár-Terza József háromszéki képviselő. Támogatásáról biztosította a visegrádi együttműködés folytatását Zuzana Caputová, Szlovákia új köztársasági elnöke. Nem sikerült megállapodni az európai uniós intézmények elnöki tisztségeinek betöltéséről a tagállami vezetők brüsszeli csúcsértekezletén, ezért jövő vasárnap újabb találkozót tartanak - jelentette be Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Noha nem született döntés az európai uniós intézmények elnöki tisztségeinek betöltéséről, jobb még néhány napot várni, és folytatni a tárgyalásokat, mintsem elhamarkodott döntéseket hozni - mondta Angela Merkel német kancellár. Mivel továbbra sincs többsége egyetlen jelöltnek sem az európai intézmények vezető tisztségeire, a következő napokban közös álláspontot kell kialakítani a következő uniós csúcstalálkozóig - szögezte le Emmanuel Macron francia államfő. Nem született végül megállapodás a 2050-es európai uniós szén-dioxid-semlegességi célkitűzésről a tagállami vezetők csúcstalálkozóján, diplomáciai források szerint az ok Csehország, Lengyelország és Magyarország vétója volt. A szociáldemokrata, valamint az Újítsuk meg Európát nevű centrista-liberális EP-frakció is jelezte, hogy nem szavaznák meg a néppárti Manfred Webert az Európai Bizottság elnökének - közölte a Financial Times című brit lap. Az Európai Unió egy évvel meghosszabbította a Krím és Szevasztopol annektálása nyomán Oroszországgal szemben bevezetett szankciók hatályát. Boris Johnson volt külügyminiszter és Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszter maradt versenyben a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőválasztási folyamatának utolsó frakciószavazási fordulója után. Június 28-án Bécsben találkozik Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Kína, Oroszország és Irán vezető tisztségviselője, hogy megvitassák a 2015-ös nukleáris megállapodás jövőjét - közölte az EU külügyi szolgálata. Donald Trump amerikai elnök az utolsó pillanatban vonta vissza az iráni katonai célpontok elleni csapásokat elrendelő parancsot - írta a The New York Times washingtoni tisztségviselőkre hivatkozva. Az amerikai szövetségi légügyi hivatal sürgősségi rendelkezéssel megtiltotta országa légitársaságainak, hogy az iráni légtér és az iráni vizek egy része felett repüljenek. Iránnak cáfolhatatlan bizonyítékai vannak arra, hogy az iráni Forradalmi Gárda által lelőtt amerikai drón behatolt az ország légterébe - közölte az iráni külügyminisztérium. Rakétacsapást mértek egy szaúdi sótalanító üzemre a jemeni síita lázadók - közölte a Rijád vezette katonai szövetség szóvivője. Oroszország nem fogja feladni alapvető érdekeit a nyugati szankciók hatására - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök. Vladimir Plahotniuc oligarcha, a korábban kormányzó Moldovai Demokrata Párt vezetője a chisinaui hatalomváltást követően Ukrajnán keresztül Londonba szökött - jelentette be Andrei Nastase moldovai belügyminiszter. Kína konstruktív szerepet kíván betölteni a Koreai-félsziget atommentesítésében - közölte Hszi Csin-ping kínai elnök, amikor Phenjanban találkozott Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. Több százan vonultak utcára ismét Hongkongban a kiadatási törvénytervezet ellenzői közül, miután a városállam kormányzata nem tett eleget a követeléseknek - jelentette a South China Morning Post. Szakadékba zuhant egy busz az Észak-Indiában lévő Himácsal Prades államban, legalább 42 ember meghalt és 37-en megsérültek - közölte a helyi rendőrség. Árokba hajtott egy gépkocsikat vontató teherautó az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, a 28-as kilométernél - a mentés idejére a sztrádát félpályán lezárták. A forgalommal szemben hajtva, ittasan autóbusznak ütközött éjszaka egy autós az M7-es autópálya zalai szakaszán, a férfi súlyosan megsérült - közölte a rendőrség. Ma délután 15 órától 18 óráig informatikai rendszerfrissítése miatt szünetelnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. online szolgáltatásai. A magyar női kardválogatott ezüstérmet szerzett a düsseldorfi vívó Európa-bajnokságon. Férfi vízilabda világliga szuperdöntő: Magyarország – Japán 13:9 Magyarország rendezi a 2021-es Európai Lovasjátékokat - döntött a Nemzetközi Lovas Szövetség.