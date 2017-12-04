2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Trump húzása heves indulatokat válthat ki az arab világban

Hír TV

2017. december 4., hétfő 09:19

Veszélyes következményei lennének annak, ha az amerikai elnök elismerné Jeruzsálemet Izrael fővárosának – mondta a jordániai külügyminiszter. Ayman Szafadi szerint, egy ilyen nyilatkozat heves indulatokat válthat ki az arab világban. Információk szerint Donald Trump szerdán tesz bejelentést erről. Választási kampánya során Trump többször is beszélt arról, hogy elnöksége során Tel-Avivból Jeruzsálembe helyezi át az amerikai diplomáciai képviseletet, és ezzel Izrael terveivel összhangban elismeri a várost a zsidó állam fővárosaként. A palesztinok és az arab világ szerint azonban Kelet-Jeruzsálem lenne a fővárosa az önálló palesztin államnak is.

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