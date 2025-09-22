Trump győzelme felboríthat mindent: Putyin a nukleáris fegyverekről beszélt, és ledobta a bombát

Megosztás itt:

A hidegháború utolsó relikviája: Putyin váratlan ajánlata

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Biztonsági Tanács állandó tagjaival tartott ülésen tett egy olyan bejelentést, amely világszerte feszültséget keltett, de egyben reményt is ad a diplomáciai megoldásra. Putyin kijelentette, hogy Oroszország kész egy évvel meghosszabbítani a stratégiai fegyverzetkorlátozási szerződés (New START) érvényességét, de csak abban az esetben, ha Washington is ugyanígy jár el, és nem tesz olyan lépéseket, amelyek felboríthatják a stratégiai egyensúlyt. Ez az ajánlat, amely a hidegháború utolsó nagy fegyverzetkorlátozási egyezményét érinti, a nemzetközi sajtó figyelmének középpontjába került.

Összeomlott a fegyverzetellenőrzési rendszer?

Putyin felszólalásában nem rejtette véka alá, hogy az elmúlt években az orosz–amerikai fegyverzetellenőrzési rendszer szinte teljesen összeomlott. A hidegháború óta folyamatosan épülő és gyengülő megállapodások, a nukleáris rakéták és a stratégiai védelmi fegyverek ellenőrzéséről szóló egyezmények sorra dőltek meg, ami komoly veszélyt jelent a globális biztonságra. Az orosz elnök szerint Washington következetesen hátat fordított a korábbi egyezményeknek, ami most ahhoz vezetett, hogy a két atomhatalom között egyre kevesebb a kommunikációs csatorna.

Trump, Kína és a tárgyalások új korszaka

A Lenta értesülései szerint az amerikai oldalon is vannak olyan kezdeményezések, amelyek a New START felülvizsgálatára irányulnak. Andrew Jebara altábornagy, az amerikai légierő stratégiai elrettentésért felelős vezérkari főnök-helyettese augusztusban jelezte, hogy Donald Trump amerikai elnök egy új megállapodást szeretne kötni Oroszországgal, amely felváltaná a meglévő szerződést. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Trump a tárgyalásokba Kínát is be akarná vonni, ami egy teljesen új dinamikát hozna a nemzetközi fegyverzetellenőrzési politikába.

A nukleáris katasztrófa árnyéka

A diplomáciai tárgyalások fontosságát a történelem is alátámasztja: a kubai rakétaválság idején, a legsúlyosabb időkben is sikerült Moszkvának és Washingtonnak tárgyalóasztalhoz ülnie a nukleáris katasztrófa elkerülése érdekében. A jelenlegi helyzet is hasonlóan kritikus, hiszen a feszültség nem csökken, és a kommunikáció hiánya komoly veszélyt jelent a világ békéjére. Putyin váratlan ajánlata egy esélyt kínál a párbeszédre, de a labda most Washington térfelén van. Vajon sikerül-e a két nagyhatalomnak újra megegyeznie, és elkerülni a globális katasztrófát?

