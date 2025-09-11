Trump, Fico, Babis – a patrióták elleni merénylethullám tombol

Megosztás itt:

Az elmúlt években soha nem látott hullámban támadták meg a jobboldali, populista politikusokat világszerte. Donald Trump, Robert Fico, Andrej Babis, Steve Scalise – és most, 2025 szeptemberében, Charlie Kirk is áldozata lett a politikai erőszaknak. - írta meg az ORIGO.HU. Ezek a merényletek nem csupán tragédiák, hanem jelzik a mélyülő megosztottságot a társadalmakban. Lássuk a legfrissebb és legmegrázóbb eseteket!

Charlie Kirk: a konzervatív hang elvesztése – fegyveres merénylet egyetemista közönség előtt

Szerdán, 2025. szeptember 10-én sokkolta meg a világot a hír: Charlie Kirk, a Turning Point USA alapítója és konzervatív véleményvezér, 31 évesen életét vesztette egy fegyveres támadásban. Az Utah-i egyetemen tartott beszédje során lépett színpadra, amikor a merénylő tüzet nyitott rá. Kirk a helyszínen meghalt, miközben a hallgatók pánikban menekültek. A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított a támadó után, aki még mindig szökésben van. Kirk, aki milliókat inspirált fiatalok körében a konzervatív értékek védelmével, most tragikus hőssé vált – de vajon ez csak a jéghegy csúcsa?

Andrej Babis: mankóval való brutális támadás – Csehország volt miniszterelnöke a kórházban

Csak kilenc nappal Kirk halála előtt, szeptember 1-jén támadták meg Andrej Babist, Csehország korábbi miniszterelnökét és az ANO párt elnökét egy kampánygyűlésen Dobrában, Ostrava közelében. A támadó egy mankóval ütötte meg a politikust a fején, aki azonnal elvesztette eszméletét. A rendőrség a helyszínen elfogta a merénylőt, Babist pedig sürgősséggel kórházba szállították. Szerencsére nincs életveszélyben, de a támadás rávilágít a növekvő agresszióra a cseh belpolitikában. Babis, aki mindig is kritizálta az EU centralizációját, most fizikailag is megérezte az ellenségeskedést.

Donald Trump: a fülét súrolta a golyó – túlélte a kampánygyilkosságot

július 13-án, a pennsylvaniai Butler közelében tartott választási gyűlésen érte el a támadás az akkori republikánus elnökjelöltet, Donald Trumpot. Hat perccel a beszéd kezdete után dördültek el a lövések: a merénylő, Thomas Matthew Crooks, egy közeli épület tetejéről AR-15-ös fegyverrel célzott. A golyó Trump jobb fülét súrolta, de a biztonságiak gyűrűjében saját lábán hagyta el a színpadot. Egy tűzoltó meghalt, ketten megsérültek, a támadót pedig a hatóságok lelőtték. Trump túlélte, de az eset felgyorsította a kampányát – sokan úgy vélik, ez erősítette meg a "harcos" imázsát.

Robert Fico: életmentő műtétek a szlovák kormányfőn – mellkas és gyomor találat

Két hónappal Trump támadása előtt, 2024. május 15-én Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen hajtottak végre merényletet egy kormányülés után. Fico az emberek közé ment, amikor Juraj Cintula CZ 75-ös pisztollyal rátüzelt. Több golyó találta el a mellkasát és gyomrát, életveszélyes sérüléseket szerezve. Testőrei emelték autóba, és több műtéten esett át. A merénylőt a helyszínen elfogták. Fico, aki a békepárti álláspontjával tűnt ki az ukrajnai háborúban, lassan felépült, de az eset mélyítette a szlovák társadalom szakadását.

Steve Scalise: baseballpályán a halál – republikánusok elleni mészárlás 2017-ben

A hullám 2017-ig nyúlik vissza: június 14-én Steve Scalise, Louisiana republikánus képviselője súlyosan megsérült egy baseball edzésen, ahol a republikánus törvényhozók gyakoroltak. A támadó, James Hodgkinson, automata fegyverrel nyitott tüzet, Scalise csípőjét találva el – több műtéten esett át, hónapokig tartott a felépülése. A lövöldözésben további képviselők és rendőrök sérültek meg, a merénylőt végül lelőtték. Scalise túlélte, és ma is aktív politikus, de az eset figyelmeztetés volt az amerikai belpolitikában tomboló gyűlöletre.

Mi köti össze ezeket a támadásokat?

Mindegyikük jobboldali, populista figura, aki szembemegy a "mainstream" narratívával – migráció, EU-kritika, háborúellenesség. Vajon véletlen, vagy szervezett hullám? A hatóságok nyomoznak, de a félelem eluralkodott. Ki lesz a következő?

Forrás: Origo.hu

Fotó: AFP