Trump: Ez az ügy csúnyább lesz, mint a Watergate-botrány volt

Ez egy illegális vizsgálat volt, ami törvénytelenül indult és hamis állításokon alapult, és megkíséreltek egy puccsot szervezni ellenem – összegezte a véleményét Donald Trump elnök. Ez egy felettébb meghökkentő állítás, és ami azt illeti, nagyon súlyos vád az FBI ellen.

Lényegében azt jelenti, hogy az Egyesült Államok legfelesőbb nyomozó szerve 2016 nyarától aktívan dolgozott azon, hogy az egyik elnökjelöltet ellehetetlenítse, később azon, hogy a megválasztott elnök hivatalba lépését megakadályozza, illetve legvégül annak érdekében, hogy a hivatalba lévő elnököt elmozdítsák a hivatalából.

Ez végül egy olyan nyomozássá terebélyesedett, amely bő két évig tartott, és amelynek során Trump életének minden aspektusát megvizsgálták. A vizsgálat élére a volt FBI igazgató Robert Muellert nevezték ki, aki inkvizítori kíméletlenséggel folytatta le azt.

Ez egy nagyon durva vizsgálat volt

Aztán két év nyomozás után azt jelentette be, hogy semmit sem talált. Vagyis Donald Trump semmilyen módon nem játszott össze az oroszokkal.Mindeközben célja eléréséhez az ügyész minden eszközt bevetett. A tanúk csőbe húzásán keresztül a hamis vádak kreálásáig, az összes legális, vagy féllegális jogi eszközt felhasználta. Néha szinte a zsarolásig elment és lelki értelemben szinte “kínvallatást” is alkalmazott. Az amerikai jogrendben ez még tulajdonképpen megengedett, de azért akkor is nagyon kevéssé elegáns egy ügyész részéről. Néhány embert sikerült megtörnie és némelyik szerencsétlen úgy megrémült, hogy elkezdett ijedtében össze-vissza hazudozni. Belezavarodott a saját mondanivalójába, majd erre Mueller lecsapott és vádat emelt azon a jogcímen, hogy „hazudott az FBI-nak”. Na kérem szépen, ilyen vallatások után se talált a mi ügyészünk semmit.

Ezért bátran kijelenthetjük, hogy azért nem talált semmit, mert Donald Trump valójában semmiféle illegális cselekedett nem hajtott végre. Törvényesen nyerte meg az elnökválasztást, azért, mert a szavazók őt tartották a legmegfelelőbbnek erre a magas posztra.

Mindezt úgy érte el, hogy előtte csak civil volt, sohasem politizált. Egyike volt a gazdag amerikai polgároknak, de közel sem tartozott a legfelső elitbe. Kétségtelen a saját vagyona az elején sokat segített neki, abból finanszírozta a kampányát, de az ellenfeleinek sokkal több forrásuk volt. Vagyis azért nyert, mert a vitakészsége, a személyisége és politikai mondanivalója jobb volt, mint a többieké, és vonzóbb személyisége volt a versenytársainál. Emellett a kezére játszott az amerikai politikai elit impotenciája, gondoljunk akár Hillary Clinton kimagasló tehetségtelenségére. Legyünk őszinték, sok mindenért joggal lehet utálni Amerikát, de ez a történet nem sok országban fordulhatna elő, sem pozitív, sem negatív értelemben. Az Egyesült Államok még mindig demokrácia! És most a jog szintén igazat adott neki, igaz két évnyi boszorkány üldözés után, de csak kinyögte a különleges ügyész, hogy „nem történt összejátszás”.

Két évig az összes liberális média ezt üvöltötte

Gyakorlatilag az egész amerikai és globális média két éven keresztül “nyomatta” Trump és Putyin összejátszásának teóriáját. Természetesen ezt képviselte a szolgalelkű itthoni liberális média is, sőt jó pár esetben a jobboldali portálok is közöltek olyan híreket, hogy Trump-ot „holnap leváltják”, vagy egy prosti cáfolhatatlan bizonyítékokkal állt elő, stb, stb… Állandóan arról cikkeztek, hogy ezért, vagy azért, de most már egészen biztosan megindul az impeachment. Hát finoman szólva: tévedtek. Egyébként ez a kifejezés eufemizmus, mert nem voltak tévedésben, pontosan tudták, hogy hazudnak. Az egész “orosz kapcsolat” fikciókon alapult, hamis jelentéseken és a tények elferdítésén. Majd ezeket felhasználva az FBI megpróbált valamiféle vádat koholni Trump ellen, aki a puccs kifejezést éppen erre a jól megkonstruált folyamatra értette.

Koholt vádak, hazugság a bíróságon

De ez már a múlt, és jelenleg sokkal érdekesebb, hogy kik voltak az egésznek az értelmi szerzői mivel a republikánus vezetők elhatározták, hogy kinyomozzák az ügy hátterét. Pontosabban ma már nagyjából tudjuk, hogy kik ők, de most megpróbálják jogi eljárás keretében bizonyítani a rosszhiszeműségüket. Valakik 2016-ban, még az elnökválasztási kampány során kérelmet nyújtottak be az illetékes bírósághoz, hogy megfigyelhessék, illetve kémkedhessenek a Trump kampány ellen. Ennek megalapozásához az úgynevezett „Steele dossziét” használták fel. Steele egy volt angol titkos ügynök, aki egy vaskos dossziét állított össze arról, hogy Trump és Putyin miként szövetkezett arra, hogy befolyásolják az amerikai elnökválasztást. Ebben még semmi törvénytelen sincs, ám az felettébb érdekes, hogy a munkáját az FBI támogatta és 125 000 dolláros honoráriumát a Clinton kampány fizette ki közvetítőkön keresztül. Majd ez a dosszié, ami 100 százalék koholmány egyébként, elkerült Comey, akkori FBI főnök asztalára. Ő meg fogta magát, a hóna alá csapta és besétált vele a bíróságra, hogy erre hivatkozva kérjen engedélyt a Trump kampány vezetőinek megfigyelésére. Csak az FBI elfelejtette elmondani, hogy ez a dosszié miként készült, és kik finanszírozták. Úgy állították be, mintha saját munkájuk lett volna, tehát magát az illetékes bíróságot is becsapták. Vagy a bíró hagyta magát becsapni, de a lényeg, hogy Trump megfigyelését egy olyan dossziéra alapozva kezdték meg, amelyet a politikai ellenfelei, a Demokrata vezérek rendeltek meg és támogatták anyagilag. Hát azért ez durva, akárhonnan is nézzük.

Obama vagy Clinton adata ki a parancsot?

Corey Lewandowski, aki egy ideig Trump kampány főnöke volt, az alábbiakban foglalta össze Trump elnök környezetének véleményét: Susan Rice, Obama elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, vagy Ben Rhodes – egy másik Obama tanácsadó – esetleg maga az elnök, Barack Obama kezdeményezte a folyamatot, azt, hogy végül engedélyt szerezhessenek Donald Trump, a lánya Ivanka Trump, és a veje Jared Kushner elleni kémkedésre, és mindezt pusztán azért, mert nem tetszett a politikájuk. Ahogy fogalmazott: „Amerikai polgárok vagyunk és harcoltunk a szabadság jogainkért. És csak azért kémkednek ellenünk, mert nem tetszik a politikánk. Erről pedig tudjuk, hogy illegális, mert tilos amerikai állampolgárok ellen kémkedni pusztán azért, mert nem tetszik valaki másnak a politikájuk.” Az amerikai főügyész szintén hasonló álláspontot alakított ki, mivel jelezte, hogy nyomozást indít az ügyben. Villiam Barr szintén úgy véli, hogy kémkedés, illegális információszerzés történt. Véleménye szerint ennek indokai törvénytelenek voltak, és most azt kell kinyomozni, hogy honnan jött a parancs. Az Obama adminisztráció melyik posztjáról és általában milyen magasra érnek a szálak? Erről Trump már régóta tud és most ideje, hogy a közvélemény megértse és megtudja mi történt – vélekedett Lewandowski.

Trump leváltásának kierőszakolására az FBI-t próbálták használni a Demokrata Párt vezetői. És miután az FBI fegyveres testület, ezért a „puccs” kísérlet kifejezés is teljesen helytálló.

PestiSrácok