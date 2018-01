Trump: Én vagyok a legkevésbé rasszista ember

Donald Trump fogadta Kevin McCarthy republikánus frakcióvezetőt West Palm Beach-i golfklubjában, riporterek gyűrűjében. Az egyik újságíró egy viszonylag szokatlan kérdést is feltett az amerikai elnöknek. Trump korábbi kijelentésével kapcsolatban, amelyben pöcegödör országoknak nevezte Haitit, Salvadort és Afrikát, arról érdeklődött, hogy az elnök rasszista-e.

„Nem, nem vagyok rasszista. Én vagyok a legkevésbé rasszista ember, akit valaha is meginterjúvolhatott” – válaszolta Trump.

A fejlődő országokkal kapcsolatos kijelentése utáni botrányban több republikánus politikus is védelmébe vette az elnököt, köztük Kentucky szenátora. „Nem fair következtetéseket levonni egy kijelentésből, amely nem volt konstruktív. Nem fair rasszistaként lefesteni őt, amikor én tudom, hogy nagyon mélyen érez a haiti emberek iránt” – mondta Rand Paul.

A demokraták azonban más véleményen vannak, az egyik képviselő szerint Trump rasszista. „Úgy vélem, hogy nagy utat tettünk meg, és ez az ember, ez az elnök vissza akar minket vinni egy másik helyre. Úgy vélem, Trump rasszista” – mondta John Lewis demokrata képviselő.

A kaliforniai államügyész az elnök mentális állapotát firtatta a botrányt keltő kijelentéssel kapcsolatban. „Minden azt mutatja nekünk, hogy rasszista. Hadd mondjam máshogy! Mentális instabilitás, képmutatás és most vakbuzgóság. Ezek közül egy is sok a Fehér Házban. Az összes? Az halálos” – fogalmazott Xavier Becerra.

Virginia korábbi kormányzója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Trump meggondolatlan kijelentései veszélybe sodorják az amerikai katonákat és a diplomatákat is.

„Világszerte veszélynek teszi ki a katonáinkat. Sok emberünk van veszélyes helyekre vezényelve – köztük a fiam is. A hadseregben mindenki a legveszélyesebb helyeken is hallja, hogy az amerikai elnök milyen kijelentéseket tesz, és ez veszélybe sodorja őket. A diplomatáinkat is szerte a világon. Ő az Egyesült Államok elnöke, ez pedig a morális vezetés felelősségével jár. Az elnök a remény világítótornya sok ország számára a világon. De ő csak szégyent hoz ránk” – vélekedett Terry McAuliffe.

Nem a rasszizmus volt az egyedüli téma, amire az újságírók kíváncsiak voltak Floridában. Donald Trump beszélt arról a 2015-ös programról is, amely azokat az illegális bevándorlókat védi meg a kitoloncolástól, akik az Egyesült Államokban nőttek fel. Szerinte ők készen állnak arra, hogy a folytatás feltételéül szabott bevándorlási reformokról egyeztessenek, de a demokraták miatt eddig nem került rá sor. Trump korábban azt mondta: ha márciusig nem készül el a terv, akkor megszünteti az Obama-kormány által bevezetett programot.