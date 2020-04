Trump emlékeztette az amerikaiakat a szigorú előírások betartására

A sajtókonferencián ezúttal Mike Pence alelnök mellett Robert Redfield, az országos Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) igazgatója, Jerome Adams tisztifőorvos, Anthony Fauci, az Allergológiai és Fertőző Betegségek Országos Intézetének igazgatója, valamint Deborah Birx, a munkacsoport másik orvos tagja vett részt.

Bevezetőben Robert Redfield pontosította előző napi kijelentését. Kedden ugyanis azt mondta a The Washington Post című lapnak, hogy ősszel nehezebb lehet a helyzet, ha az influenza és a koronavírus-járvány együtt jelentkezik. A lap ezt úgy idézte, hogy az ősszel rosszabb lesz a helyzet a koronavírus-járvány visszatérte miatt. Donald Trump szerdán jelezte, hogy ez a megfogalmazás pontatlan volt, Redfieldet rosszul idézték, és az igazgató korrigálni is fogja. A CDC igazgatója a sajtókonferencián úgy fogalmazott: "fontos kiemelni, mi az, amit nem mondtam. Nem azt mondtam, hogy rosszabb, hanem azt, hogy nehezebb és elképzelhetően összetettebb lesz a helyzet, ha mindkét vírus egyidejűleg jelentkezik". S bár nem vitatta a The Washington Postban idézetteket, a cikk címét kifogásolta. A címben ugyanis úgy idézték, hogy ősszel "visszatér a koronavírus-járvány és a második hullám valószínűleg még pusztítóbb lesz, mint a mostani".

Donald Trump a sajtókonferencián megkérdezte a mellette álló Birx doktornőtől, hogy vajon lesz-e ősszel újabb hulláma a járványnak. Birx azt mondta: ha vissza is térne a járvány, sokkal könnyebben kezelhető lenne. Trump erre kiemelte: lehet, lesznek egyes helyek, ahol regisztrálhatnak újabb fertőzéseket, de "az is meglehet, hogy ez a járvány egyáltalán nem tér vissza".

Az elnök, miközben emlékeztette az amerikaiakat a szigorú előírások betartására, köztük a közeli kontaktusok kerülésére, az arcmaszkok viselésére és gyakori kézmosásra, kifejtette, hogy a legfontosabb az emberek egészsége. Bíztatónak nevezte, hogy mintegy féltucatnyi tagállamban a gazdaság és a mindennapi élet újraindítására készülnek, és meglátása szerint erre egyre több tagállam lesz képes. Hozzáfűzte azonban, hogy a modellkísérletek tanúsága szerint 11 olyan tagállam van, ahol június 8-a előtt egészségbiztonsági okokból egyáltalán nem lehet újraindítani a gazdaságot. Megjegyezte, hogy "nagyon nem ért egyet" a republikánus Brian Kemp georgiai kormányzó döntésével, aki már engedélyezi a nem alapvető fontosságú üzletek - köztük a fodrászatok, zárt teke- és bowlingpályák, fitnesztermek, vagy mozik és éttermek - újranyitását. "Megmondtam a kormányzónak nagyon egyszerűen, hogy nem helyeslem a döntést" - fogalmazott Trump. Hozzátette: az egyes tagállamok "újraindításakor" a biztonságnak kell az elsődleges szempontnak lennie. Miközben a sajtókonferencián Anthony Fauci vette át a szót, és szintén elővigyázatosságra, valamint a koronavírus esetleges visszatérésére figyelmeztetett ősszel, Trump kiment a teremből. Amikor visszajött, bejelentette, hogy aláírta az elnöki rendeletet a zöld kártyát igénylők bevándorlásának átmeneti felfüggesztéséről. A korlátozásról szóló döntést hétfőn jelentette be, részleteit pedig a keddi sajtókonferencián tárta a nyilvánosság elé. Ezt követően Trump megköszönte a Harvard Egyetemnek, hogy mégsem veszi igénybe a 8,6 millió dolláros kölcsönt, amelyet a nehéz helyzetben lévő vállalatok megsegítésére megszavazott csomagtervből finanszíroznak. Az egyetem ugyanis összesen mintegy 40 milliárd dollár értékű támogatást kapott más helyekről. Trump ezt kedden részletesen ismertette, és felszólította az egyetemet a 8,6 millió dollár visszafizetésére.

A sajtókonferencián később megkérdezték Anthony Fauci véleményét arról a szerda esti hírről, hogy New Yorkban két házi macska koronavírusos lett. "Természetesen az állatok is megfertőződhetnek" - mondta a járványügyi szakember, és utalt arra, hogy nemrégiben New York egyik állatkertjében nagymacskák, tigrisek és oroszlánok lettek fertőzöttek. Leszögezte azonban: arra nincs bizonyíték, hogy a vírus háziállatról emberre terjedne.