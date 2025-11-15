Keresés

2025. 11. 15. Szombat
Külföld

Trump emelte a tétet: immár 5 milliárd dollárra perli a BBC-t

2025. november 15., szombat 06:39 | MTI
BBC Donald Trump beszéd manipulatív megvásása

Donald Trump amerikai elnök pénteken az Air Force One fedélzetén újságíróknak kijelentette, hogy "valószínűleg jövő héten" beperli a BBC-t, és 1-5 milliárd dollár közötti összeget követel a brit közszolgálati televíziótól egy január 6-i beszédének manipulatív vágása miatt.

  • Trump emelte a tétet: immár 5 milliárd dollárra perli a BBC-t

A Reuters által megtekintett jogi dokumentum szerint Trump ügyvédjei eredetileg péntek estig adtak határidőt a BBC-nek a dokumentumfilm visszavonására és legalább egymilliárd dolláros kártérítésre.

A BBC elnöke, Samir Shah csütörtökön személyesen kért bocsánatot Trumptól, elismerte, hogy a vágás "ítélkezési hiba" (error of judgement) volt, és a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump egy folyamatos szakaszban uszított volna erőszakra.

A BBC azonban nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést. "Őszintén sajnáljuk a klip szerkesztésének módját, de határozottan vitatjuk, hogy rágalmazási kereset alapja lehetne" - közölte.

"Már el is ismerték, hogy csaltak" - mondta Trump a Reuters tudósítójának. A GB News-nak adott interjúban pedig hozzátette: "Ez már túl van a fake news-on, ez már korrupt".

A botrány következtében a héten lemondott Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerdán a parlamentben kijelentette: támogatja a "erős és független BBC-t", de a csatornának "rendet kell teremtenie otthon". A kulturális miniszter, Lisa Nandy szerint a bocsánatkérés "helyes és szükséges" volt.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

