Trump emelte a tétet: immár 5 milliárd dollárra perli a BBC-t

A Reuters által megtekintett jogi dokumentum szerint Trump ügyvédjei eredetileg péntek estig adtak határidőt a BBC-nek a dokumentumfilm visszavonására és legalább egymilliárd dolláros kártérítésre.

A BBC elnöke, Samir Shah csütörtökön személyesen kért bocsánatot Trumptól, elismerte, hogy a vágás "ítélkezési hiba" (error of judgement) volt, és a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump egy folyamatos szakaszban uszított volna erőszakra.

A BBC azonban nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést. "Őszintén sajnáljuk a klip szerkesztésének módját, de határozottan vitatjuk, hogy rágalmazási kereset alapja lehetne" - közölte.

"Már el is ismerték, hogy csaltak" - mondta Trump a Reuters tudósítójának. A GB News-nak adott interjúban pedig hozzátette: "Ez már túl van a fake news-on, ez már korrupt".

A botrány következtében a héten lemondott Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerdán a parlamentben kijelentette: támogatja a "erős és független BBC-t", de a csatornának "rendet kell teremtenie otthon". A kulturális miniszter, Lisa Nandy szerint a bocsánatkérés "helyes és szükséges" volt.

