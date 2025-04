Trump első száz napja: globális átalakulás kezdődött meg

Megosztás itt:

Trump minden elődjénél több rendeletet adott ki: visszaszorította a migrációt, lassult az infláció, felerősödött a kereskedelmi háború Kínával szemben, és a vámháborúval megkezdődött a globális kereskedelem átalakítása.

A „sokk és megfélemlítés” kifejezést olyan katonai stratégia leírására használják, amelynek célja a gyors fölény elérése az ellenféllel szemben azáltal, hogy kezdetben elsöprő erőt és tűzerőt alkalmaznak. Az említett ellenfél megdöbben, megrendül, képtelen hatékonyan reagálni, miközben a külső szemlélők meglepődnek és lenyűgözve figyelnek – mintha a Donald Trump elnökségének első száz napja alatti stratégiát látnánk.

Trump elnök második elnöki ciklusa századik napját egy kampánystílusú beszéddel ünnepelte, amelyben sikereit méltatta és politikai ellenfeleit támadta. Az általa a „józan ész forradalmának” nevezett folyamatot ismertetve michigani hívei előtt hangsúlyozta, hogy célja a „mélyreható változások” véghezvitele.

„Még csak most kezdtük”

Beszéde során az elnök erős kritikát fogalmazott meg elődje, Joe Biden felé, valamint ismét bírálta az amerikai jegybank, a Federal Reserve monetáris politikáját. A mélyreható változások egyik eleme, hogy jelentős mértékben visszaszorította az Egyesült Államokba illegálisan belépő migránsok számát. Ugyanakkor a kereskedelmi háború hatása a gazdaságra (inflációs és recessziós félelemek) kockázatos lehet számára politikai szempontból.

Még csak most kezdtük, még semmit sem láttatok – mondta Trump kedden a Detroit egyik külvárosában összegyűlt tömegnek.

Az amerikai autóipar központjában tartott beszédében az elnök kijelentette, hogy az autógyártó cégek „sorban állnak”, hogy új gyárakat nyissanak a középnyugati államban. Kedden ugyanakkor részben enyhített gazdasági programjának egyik kulcselemén – a külföldi autókra és alkatrészekre kivetett vámokon –, miután amerikai autógyártók figyelmeztettek az áremelkedés veszélyeire.

A migráció visszaszorítása

Trump előrelépésként említette a bevándorlás terén elért eredményeket – a jelentések szerint a déli határon márciusban mindössze 7 ezer migráns próbált meg átjutni, szemben az előző év márciusában kimutatott 140 ezerrel. A Fehér Ház közlése szerint eddig 65 700 bevándorlót toloncoltak ki elnöksége alatt.

Gazdasági fronton viszont egyelőre az elnök által tervezett átalakításnak vegyes hatásai mutatkoznak. Az infláció, az energiaárak és a jelzáloghitelek kamatai csökkentek Trump hivatalba lépése óta, ugyanakkor a munkanélküliség enyhén emelkedett, a fogyasztói bizalom visszaesett, a vámok miatt pedig a tőkepiacok komoly megrázkódtatásokon mentek keresztül.

Az elnök beszédében elsősorban a belpolitikára fókuszált, de hivatali ideje első száz napja alatt aktív volt a külpolitikában is. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt szerint a kormányzat jelentős előrelépést tett ezen a területen. Ma biztosan közelebb vagyunk egy békemegállapodáshoz Oroszország és Ukrajna között, mint amikor január 20-án hivatalba léptünk – mondta Leavitt hétfőn az újságíróknak. „A Közel-Keletet illetően: Izraelnek még sosem volt olyan erős szövetségese, mint most, Donald Trump személyében. Több mint 75 jogtalanul fogva tartott túszt sikerült hazahoznunk a világ különböző pontjairól” – tette hozzá.

A hiperaktív Trump, avagy „lecsapolni a washingtoni mocsarat”

Az amerikai elnök aktivitását jól jellemzi, hogy eddig 142 végrehajtási rendeletet írt alá, ami több, mint amennyit bármely más amerikai elnök szignált hivatali ideje első 100 napja alatt. A „Flooding the zone” (nagyjából: „elárasztani a terepet”) egy olyan stratégia, amelyet Donald Trump első ciklusának tanácsadója, Steve Bannon dolgozott ki. A cél az volt, hogy olyan hírzuhatagot hozzanak létre, amelyet a média képtelen követni. Trump a második ciklusában ezt a módszert már a kormányzás eszközévé emelte.

Trump második ciklusában a „terep elárasztására” tett erőfeszítések annyira intenzívek, hogy még a bíróságok, az ellenzék, sőt, olykor a saját támogatói sem tudják követni az eseményeket – állapítja meg a Financial Times elemzése. Egyes intézkedéseket ideiglenes bírósági határozatok ugyan megállítottak, de sok olyan gyorsan történt, hogy visszacsinálásuk nehéz vagy lehetetlen lehet:

az USAID szinte teljesen bezárt,

a külföldi segélyek drasztikusan csökkentek,

több ezer szövetségi alkalmazottat elbocsátottak,

és több milliárd dollárnyi kutatási támogatást vontak vissza.

A villámgyors elnöki döntések hátterében Trump régi terve áll:

megtörni a „deep state”, a mély állam, az amerikai államigazgatatásban és bíráskodásban működő önálló, a törvényhozói szándéknak gyakran keresztbe tevő erőket:

„lecsapolni a washingtoni mocsarat”.

Rugalmas stratégia, avagy a „tárgyalás művészete”

A MAGA (Make America Great Again – Tegyük újra naggyá Amerikát) támogató táborának sok tagja ezeket az intézkedéseket annak bizonyítékaként látja, hogy az elnök végre valóban cselekszik. Trump képes megfogalmazni azokat az aggodalmakat, amelyek sok amerikai számára fontosak:

a közösségek leépülésének visszafordítását,

a bürokrácia csökkentését és

a woke ideológia túlzásainak visszaszorítását.

Ebbe a körbe tartozik Trump egyik régi célja, a NATO struktúrájának átalakítása is; az Egyesült Államok túl régóta fizeti Európa védelmét.

Az elnök tárgyalási taktikáját jól jellemzi rugalmassága.

Amikor a részvények és – szokatlan módon – az amerikai államkötvények is egyszerre estek, Trump 90 napra felfüggesztette a Kínán kívüli országokra kivetett „viszonossági” vámokat. A múlt heti további piaci megrázkódtatások hatására visszafogta a jegybankelnök, Jay Powell elleni támadásait, és enyhülést jelzett Kína-ügyben is. Ebbe a körbe tartozik az a bejelentés is, hogy enyhíti az autóimportra kivetett vámot.

Az Egyesült Államokban 2026-ban félidős választásokat tartanak. Trump nagyon nehéz feladat előtt áll, hiszen nemcsak belpolitikai, de gazdasági fronton is eredményeket kell felmutatnia ahhoz, hogy a republikánusok megőrizzék pozícióikat az amerikai törvényhozásban.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP