Külföld

Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal

2025. augusztus 13., szerda 08:01 | Magyar Nemzet
Putyin Trump Zelenszkij

A Fehér Ház szerint szerda este ül össze Donald Trump és Volodimir Zelenszkij. A találkozó megelőzi az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal tervezett egyeztetést.

  Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal

Két nappal a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való alaszkai találkozója előtt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel is megbeszélést folytat Donald Trump amerikai elnök – adta hírül a BBC.

Az online megbeszélés tényét mind a Fehér Ház, mind az ukrán elnöki hivatal megerősítette. A CBS amerikai hírtelevízió szerint Trump Zelenszkijjel és az európai szövetségesekkel beszél majd.

A Fehér Ház arról is beszámolt, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval egyeztetett a pénteki találkozó előkészítésére.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

