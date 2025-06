Trump élesen bírálta Medvegyev nukleáris fegyverekkel kapcsolatos kijelentéseit

Megosztás itt:

"Tényleg azt halottam volna Medvegyev volt orosz elnöktől, hogy hanyagul az N kezdőbetűs szóval (nukleáris) dobálózik, mondván, hogy ő és más országok nukleáris robbanófejekkel látnák el Iránt? Tényleg ezt mondta volna, vagy ez csak képzeletem szüleménye? Ha ezt mondta, és ezt megerősítik, kérem tudassák ezt velem azonnal. Az N kezdőbetűs szóval nem szabad hanyagul bánni. Úgy vélem ezért (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) a főnök" - hangsúlyozta Trump.

Medvegyev azt értékelve, hogy mit értek el az amerikaiak az iráni nukleáris létesítmények ellen vasárnap virradóra végrehajtott csapással, azt írta, hogy az iráni "nukleáris ciklus" kritikus infrastruktúrája minden jel szerint nem, vagy csak kis mértékben sérült, a "nukleáris anyagok dúsítása, és most már egyenesen azt is mondhatjuk, hogy a nukleáris fegyverek gyártása is folytatódik".

"Számos ország kész közvetlenül leszállítani Iránnak nukleáris fegyverkészletét" - állította Medvegyev.