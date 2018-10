Trump civilizáltabb hangnemet kért a közélet szereplőitől

Civilizáltabb hangnemet kért a politikai élet szereplőitől Donald Trump elnök egy választási kampányrendezvényen, miután szerdán több demokrata párti politikus címére, a CNN hírtelevízió szerkesztőségébe és Soros György amerikai otthonához is bombát küldtek ismeretlenek. Az amerikai milliárdos fia egy lapinterjúban azt mondta: Donald Trumpot és Orbán Viktort is felelősnek tartja a történtekért.

„Amikor az emberek megkérdezik, hogy vagyok, ami elég gyakran megtörténik, azt felelem, személyesen nagyszerűen. Amerikaiként viszont aggódóm” – ezt mondta egy előadáson Hillary Clinton, volt demokrata párti elnökjelölt azután, hogy robbanószerkezetet, és fehér port tartalmazó csomagokat küldtek a Clinton-házaspár otthonához.

De érkezett ilyen csomag Barack Obama előző, szintén demokrata párti elnök washingtoni otthonába is.

„Ahogy hallották, számos szerkezetet találtak. Egyáltalán nem lennénk meglepve, ha több szerkezet is előkerülne. Egyet küldtek a manhattani irodámba is, erről éppen most értesítettek” – közölte Andrew Cuomo, New York állam kormányzója.

Gyanús csomagot kapott több demokrata képviselő, az Obama-kormány igazságügyi minisztere, és a CNN hírtelevízió New York-i szerkesztősége is, a csatorna azt adást nem szakította meg, de több irodát kiürítettek. A robbanóanyagot a Központi Hírszerző Ügynökség volt igazgatójának, John Brennannak szánhatták, mivel a CIA egykori vezetője az amerikai hírtelevízió rendszeres szakértője.

A Szövetségi Nyomozó Iroda megerősítette, hogy a robbanószerkezetek feltehetően egy helyről származnak, de egyik sem robbant volna fel, és a CNN szerkesztőségébe küldött fehér por is ártalmatlan volt. Az egykori amerikai first lady-hez hasonlóan New York polgármestere is az ellenséges politikai légkört okolta a robbanószerkezetek küldéséért.

„Minden párt közhivatalban lévő képviselőjének üzenem, ne biztassanak a gyűlöletre. Ne ösztönözzék a gyűlöletet, a média elleni támadásokat. Lehet más a véleményük, de mutassanak tiszteletet az emberek iránt, és békésen mondják el az eltérő véleményüket. Sajnos ez a gyűlölettel teli légkör hozzájárul ahhoz, hogy az emberek az erőszakhoz fordulnak. Ez kétségtelen” – vélekedett Bill De Blasio polgármester.

A republikánus párti amerikai elnök egy félidős választási kampányrendezvényen, Wisconsinban ítélte el a történteket. „A politikai erőszakkal való fenyegetődzés az amerikai demokrácia elleni támadás. Egyetlen nemzet sem lehet sikeres, ha eltűri az erőszakot vagy az erőszakkal történő fenyegetődzést, mint a politikai megfélemlítés, korlátozás, vagy ellenőrzés eszközét. Ezt mindannyian tudjuk. Az ilyen magatartást erőteljesen vissza kell utasítani és határozottan el kell járni vele szemben. Azt akarjuk, hogy minden oldal békében és harmóniában éljen együtt, erre képesek is vagyunk, meg tudjuk tenni” – mondta Donald Trump.

A héten először Soros György New York államban lévő villájának postaládájában helyeztek el csőbombát. Az esetet terrorcselekménynek minősítették a hatóságok. Az amerikai milliárdos befektető fia a New York Times-ban megjelent véleménycikkében azt írta, a levélbombákhoz Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök gyűlölködő politikája vezetett. Alexander Soros hozzátette, apját már eddig is sokan támadták, de a helyzet sokkal rosszabbra fordult Trump elnökválasztási kampányával, amelyet antiszemiták is támogattak.