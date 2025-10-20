Trump cáfolta, hogy véget ért volna a gázai tűzszünet

Megosztás itt:

"Igen, érvényben van" - mondta Trump újságíróknak az elnöki repülőgépen.

Az izraeli hadsereg előző napi közlése szerint a Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei Rafahnál többször is megtámadták az izraeli erőket, és ezzel súlyosan megsértették a két fél között egy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszüneti megállapodást, amelynek kidolgozásában az amerikai kormányzatnak főszerepe volt. Válaszul a hadsereg légicsapásokat mért a szélsőségesekre, de este bejelentette, hogy továbbra is betartja a megállapodást.

Ez volt az első nagyobb mértékű erőszak a fegyverszünet október 10-i hatálybalépése óta.

Donald Trump a Hamász műveleteiről úgy nyilatkozott, hogy a helyzet "elég zavaros volt". Hozzátette:

"úgy véljük, hogy a vezetők valószínűleg nem vettek részt benne."

A Hamász vasárnap közleményt adott ki, amely szerint "nincs tudomása" semmilyen rafahi összecsapásról, és továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás betartása mellett a Gázai övezet teljes területén.