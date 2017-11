Trump, Bono, a Gazprom, Erzsébet királynő és a McDonald's is érintett

Az amerikai elnök tucatnyi minisztere és tanácsadója is érintett az újabb offshore-botrányban. De találtak papírokat az angol királynőről vagy Bonoról, az ír U2 énekeséről vagy Madonnáról is.

Másfél évvel a Panama iratok után újabb dokumentumok kerültek napvilágra az offshore világ titkairól. A globális adóelkerülési technikáiról ezúttal több mint 13 millió kiszivárgott fájl tanúskodik. Az úgynevezett Paradise-iratokban 120 ezer személy, és vállalat neve szerepel. Közte ismert politikusok, hírességek. Donald Trump amerikai elnök emberei közül tucatnyian.

Rex Tillerson külügyminiszter, az ExxonMobil jemeni részlegének vezetőjeként, korábban szintén egy a Nagy-Britanniához tartozó Bermudán bejegyzett offshore-céget igazgatott.

Az amerikai pénzügyminiszter, Steven Mnuchin pedig egy vállalaton keresztül luxus repülőket adott bérbe üzletembereknek, cégeknek, hogy elkerülhessék hazájukban az adófizetést.

Orosz szálat is találtak a kereskedelmi minisztert érintő papírokban. Wilbur Ross egyenesen Vlagyimir Putyin családjával áll üzleti kapcsolatban. Erre épp akkor derült fény, mikor a Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI éppen azt vizsgálja, hogyan befolyásolták az oroszok Trump tavalyi megválasztását.

De a most kiszivárgott dokumentumokból kiderül, hogy gyakorlatilag az orosz energetikai óriás, a Gazprom bankja olyan közösségi médiumokba fektetett be több mint 1200 millió dollárt, mint a Facebook és a Twitter. Az ügylet mögött álló Jurij Milner orosz milliárdos ezen kívül beszállt Trump vejének startup vállalkozásába is.

Érintett maga az angol királynő is. II. Erzsébet egy trónörökösi birtok segítségével a többi között olyan üzletbe fektetett be, amelyet többször is kritizálták, mert szegény családokat használnak ki.

Bono, a társadalmi igazságosság egyik legnagyobb szószólójaként ismert U2-frontember több mint tíz éve résztulajdonos egy litván kisváros bevásárlóközpontjában. Az eredetileg Máltán, majd a csatorna-szigeteki vállalat szakértők szerint euró tízezrek befizetését kerülhette el, úgy hogy Guernsey-n nem kell adót fizetni, ha a nyereséget Nagy-Britanniába vagy Írországba viszik. Az ügyben a litván adóhatóság már nyomoz.

De az adóelkerülési trükköket alkalmazza számos világcég is. Offshore vállalatokat visz a Microsoftnak, az EBaynek, az Ubernek, a Nike-nak, a Walmart-nak, az Allianznak, a Siemensnek, a McDonald's-nak vagy a Yahoonak is.