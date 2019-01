Trump „bevágta a durcást”: ha nincs fal, nincs vacsora

Ételosztás a kormányzati alkalmazottaknak New Yorkban. A dolgozókat december 22-én küldték kényszer szabadságra, több mint egy hónapja nem kaptak fizetést, mert nincs elfogadott költségvetése az Egyesült Államoknak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Véget kellene vetni ennek. Teljes mértékben egyetértek, mert egy ilyen nagyszerű országban, intelligensebbnek kellene viselkednünk. Az egész világ úgy néz ránk, mintha gyerekek lennénk. Ezt csinálják a gyerekek: tudják, nem kaphatom meg a játékomat, vagy valamit, erre bevágom a durcást. Ez nem mutat jól a világ szemében. Nagyon rosszul érzem magam a helyzet miatt – véli John Alexander, a belbiztonsági minisztérium munkatársa.

Az amerikai elnök 5,7 milliárd dollárt kért a költségvetésben a mexikói határra tervezett kerítés megépítésére. Csakhogy a demokrata többségű képviselőház nem szavazta meg a tervezetet, mert nem támogatják Trump projektjét. A vita 800 ezer alkalmazott megélhetését veszélyezteti. Az ország történetének már így is leghosszabb leállása még komolyabb problémát is okozhat.

Ez nem tisztességes. Egyáltalán nem az. Sok embernek nem lesz majd otthona. Most hallottam, hogy sok lakásbérlők, ha nem kap fubruár végéig fizetést, hajléktalan lesz. Ez nem fair velünk szemben. Ez meg kell oldani, méghozzá gyorsan – véli Maggie Valentine kormányzati alkalmazott. Sok helyen az éttermek biztosítanak ingyen ebédet a szövetségi alkalmazottaknak, mint például Jon Bon Jovi egyik New Jerseyben lévő étterme is.

Ezek a new yorki-ak gondoskodnak rólunk. Működtetik a kormányt, megvédenek bennünket. Most pedig ők kerülnek sebezhető helyzetbe – nyilatkozta Margarette Purvis a Food Bank For New York City elnök-vezérigazgatója. A fehér ház a demokratákat hibáztatja a kialakult helyzet miatt.

Az elnök az egyetlen, aki segíteni próbál az embereknek, míg a demokraták azt állítják, hogy ők törődnek velük. Azt állítják ők gondoskodnak a szövetségi dolgozókról, a bevándorló gyerekekről. ... Az elnök javaslata mindezzel foglalkozik, ... segít megszüntetni a határon kialakult biztonsági és humanitárius válságot. Az a kérdés, miért nem támogatják a demokraták ezt – állítja a Fehér Ház szóvivője, Sarah Sanders.

Az elnök a leállás feloldására azt ajánlotta, hogy az illegális bevándorlók időközben felnőtt gyerekeinek kiutasítását felfüggesztő programot meghosszabbítja 3 évvel.

Indítsák újra a kormányt, egyeztessünk. Nem tehet az elnök mindig úgy, hogy ha valamit elutasít, akkor azt mondja, leállítom a kormányt, amíg nem veszik át az én gondolatomat." .... Ha az alkalmazottakat túszként tartjuk fogna most, akkor mindig túszok lesznek. Az, amit az elnök javasol, azt ő vette el. A bevándorló-gyerekek rendelkeztek védelemmel. Az elnök vette el az ideiglenes védelmi státusukat, és most azt mondja, ideiglenesen visszaadom nektek, ha megadjátok nekem a falat örökre – állítja Nancy Pelosi a képviselőház demokrata elnöke.

Donald Trump régóta harcban áll a sajtóval is. Twitter-bejegyzésében most azt közölte, nem lesznek rendszeres sajtótájékoztatók a Fehér Házban. Döntését azzal indokolta, hogy az újságírók - szerinte - tisztességtelenül viselkednek a szóvivőnővel, illetve pontatlanul tudósítanak. A Fehér Ház-i tudósítók egyesülete élesen bírálta Trump bejelentését, szerintük az kifogásolható precedenst teremt.