Milliók életét befolyásolható tervet jelentettek be Trumpék Washingtonban – Ez mindent megváltoztathat a Közel-Keleten

2025. szeptember 29., hétfő 22:33 | MTI
Közel-Kelet béketerv Benjamin Netanjahu Donald Trump Háború Izraelben

A Gázai övezet "terrormentességét", a békét vállaló Hamász-tagoknak amnesztiát, fogolycserét, minden harc leállítását és a túszok elengedését, illetve kiadását is tartalmazza Donald Trump amerikai elnök béketerve, amelyet a Fehér Ház hétfőn hozott nyilvánosságra, és amelyet Izrael az elfogadásáról biztosított.

Az elnöki hivatal Donald Trump és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök washingtoni megbeszélése közben adta ki a 20 pontos amerikai tervezetet.

Donald Trump elnök a tárgyalást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elképzelés nemcsak a gázai konfliktus megoldását célozza, hanem

a béke megteremtését a teljes Közel-Keleten.

Egyben elismerését hangoztatta arab, illetve muszlim országok, valamint európai vezetők felé, akik részt vettek a béketervet érintő konzultációkban.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy

amennyiben a béketervet a Hamász elutasítja, akkor Izrael az Egyesült Államok teljes támogatását élvezi a további lépéseihez.

Donald Trump hozzátette, hogy az izraeli kormányfővel a gázai háború rendezése mellett szót váltottak Iránról, az Ábrahám Egyezmények kiterjesztéséről, valamint a kereskedelemről.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy

Izrael elfogadja az amerikai tervezetet,

amelyet "kritikusan fontos" lépésnek nevezett a gázai háború lezárása felé, valamint a szélesebb közel-keleti béke érdekében.

Az amerikai béketerv elemei közül kiemelte a Gázai övezet demilitarizációját.

Ha a Hamász elutasítja a tervet, akkor Izrael "be fogja fejezni a munkát"

– hangoztatta Benjamin Netanjahu, és hozzátette, hogy a Hamász megszüntetését el fogja érni, és ezzel az Izraelt érő fenyegetést számolja fel.

Az amerikai elnök 20 pontos békeelképzelése alapján Gáza "terrormentes" övezetté válna, amely nem jelent fenyegetést a szomszédaira.

Amennyiben a békejavaslatot mindkét fél elfogadja, akkor az izraeli erők – a túszok szabadon engedése érdekében - visszavonulnak, a frontvonalakat befagyasztják, miközben az izraeli hadsereg minden katonai akciót felfüggeszt.

Az amerikai javaslat értelmében, amint a Hamász minden túszt átad, Izrael 250 életfogytig tartó börtönre ítélt palesztin rabot elenged, valamint 1700 olyan palesztin foglyot, akit 2023 október 7-e után vettek őrizetbe az izraeli hatóságok.

A Hamász azon tagjai, akik kötelezettséget vállalnak a palesztin-izraeli békés együttélés támogatására, és beszolgáltatják fegyvereiket, amnesztiában részesülnek, és kívánságukra szabadon távozhatnak a Gázai övezetből - olvasható a dokumentumban.

A Donald Trump által bejelentett béketerv szerint - annak életbe lépését követően - nagy mennyiségű segélyszállítmány indul el a palesztin területre.

Gáza politikai kormányzásának kialakítása érdekében a terület felett egy átmeneti technokrata testület venné át az irányítást, a politikától független palesztin tagokkal, valamint egy nemzetközi bizottság, "Béketestület" (Board of Peace) felügyeletével

– áll a tervezetben, amelyben azt is hangsúlyozzák, hogy a Hamász sem közvetlen, sem közvetett szerephez nem juthat a jövőben a gázai vezetésben. Az amerikai tervezet alapján Izrael vállalja, hogy nem foglalja el a Gázai övezetet, és nem törekszik azt területéhez csatolni.

A gázai belső biztonság megteremtése érdekében az arab államokkal egyeztetésben megalakul egy átmeneti Nemzetközi Stabilizációs Erő, amely többi között palesztin biztonsági személyzet kiképzését is vállalná.

A Gázai övezet újjáépítésének keretében a térségben különleges gazdasági övezetet hoznának létre, kedvezményes vámokkal, miközben az ott élő lakosságot arra ösztönzik majd, hogy maradjon lakóhelyén és vegyen részt az újraépítést célzó munkában.

Fotó: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a megbeszélésüket követő sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én. MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

