Trump békére irányuló lépései eddig beváltak

Zelenszkij erre úgy fogalmazott: „Putyin manipulálni akarja az Amerikai Egyesült Államok elnökének a békére irányuló vágyát.”

Ukrajna jelenleg támogatja Donald Trump kezdeményezéseit, Putyin azonban egyelőre nem enged – mondta el lapunknak Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, és hozzátette: természetes, hogy egy ország vezetője befolyásolni szeretné a másikat, ezt nagyon helyesen csinálja saját szempontjából Putyin.

Putyin hajlik a békére – "Mindig is mondtuk, és ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy készen állunk ezekre tárgyalásokra az ukrán problematikáról" – jelentette ki az orosz elnök a Rosszija 1 televíziónak Donald Trump azon szándékára reagálva, hogy az ukrajnai rendezésről tárgyalásokat kezdjen Oroszországgal. "Jobb lenne, ha találkoznánk, és a mai realitások alapján nyugodtan átbeszélnénk mindazokat a területeket, amelyekben mind az Egyesült Államok, mind Oroszország érdekelt. Készek vagyunk erre, de ismétlem, ez elsősorban a jelenlegi amerikai kormányzat döntéseitől és választásától függ." - mondta Putyin.

A béketárgyalások kapcsán a szakértő arról is beszélt, hogy Ukrajna az európai támogatással egy darabig még biztosan kitart, de Trumpot ismerve ez nem húzódhat sokáig. Ő nem olyan határozatlan, mint elődje, Biden, azt gondolom, hogy Trump rövid időn belül békét szeretne látni Ukrajnában, és el is kezdett üzengetni mindkét félnek. Zelenszkij és Putyin is nyilvánvalóan manipulálni szeretné Trumpot, de őt nem lehet. Van egy terve, és megy előre ennek érdekében, aki az útjában áll, annak nekimegy. Trump korábban vámokat és pénzügyi szankciókat helyezett kilátásba Moszkvával szemben, hogy béketárgyalásokra szorítsa. „Itt az idő az egyezségre. Nem szabad további életeket elveszíteni” – mondta.

Mi lesz ebben Zelenszkij szerepe?

Zelenszkijnek mindig fontosabb volt a saját hatalma, mint a béke. Korábban megírtuk, hogy Zelenszkij a 2022-es béketárgyalásokon elsősorban a saját sorsa miatt aggódott. Korábban Orbán Viktort is bírálta békeközvetítői szerepvállalalása miatt. Volodimir Zelenszkij kritizálta a magyar miniszterelnököt a tűzszünettel kapcsolatos közvetítési kísérletek miatt, és kijelentette, nem engedi, hogy a magyar kormányfő közvetítsen az orosz–ukrán háborút lezáró tárgyalásokon. Jelenleg Zelenszkij ugyan támogatja Trumpot, de amikor elkezdődik majd az igazi tárgyalási folyamat, akkor biztos, hogy szembe fog vele szállni. Azt gondolom azonban, hogy a Trump nevű harckocsi le fogja taposni, bárki is áll ellen neki – hangsúlyozta Gyarmati István

A kérdés az, hogy Volodimir Zelenszkijnek mi lesz ebben a szerepe. Az ukrán parlament egyik képviselője, Olekszandr Dubinszkij szerint az Egyesült Államok azért távolítaná el Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és politikai szövetségeseit a hatalomból, mert saját maga kíván dönteni arról, hogy kit hív meg az Ukrajna jövőjéről szóló tárgyalásokra. Az orosz elnök és az orosz vezetés pedig Zelenszkijt nem fogja elfogadni Putyint és Oroszországot becsmérlő nyilatkozatai után, mondta el korábban lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója.

„Ukrajna szerepet fog kapni a béketárgyalásokban. Nem lehet Ukrajnáról tárgyalni Ukrajna nélkül. Trumpnak Ukrajnával most addig nem kell továbbmenni, amíg ugyanezt a nyilatkozatot meg nem kapja Putyintól, és azután majd visszatér a részletekre” – mutatott rá a szakértő. Donald Trump nagyon ügyesen, lépésenként halad előre, és nem az van, hogy kitárgyal valamit Zelenszkijjel, és azt odarakja Putyin elé vagy fordítva, mert az nem működik. Az működik, hogy nyomást gyakorol annak érdekében, hogy mindkét fél jelentse ki, hogy hajlandó tárgyalni egymással, és nem ragaszkodik a szélsőséges álláspontjához. Nem tudom, hogy ezt Trump ösztönösen csinálja-e vagy tanácsolják neki, bár egy üzletember azért így tárgyal. Az biztos, hogy Trump eddig ügyesen csinálja – összegezte Gyarmati István.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet