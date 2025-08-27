Keresés

2025. 08. 27. Szerda Gáspár napja
Külföld

Trump bejelentése után főhet Zelenszkij feje

2025. augusztus 27., szerda 10:02 | Origo

Az amerikai elnök nem zárta ki, hogy ha kell Ukrajna ellen is szankciókat vezessen be. Donald Trump szerint Zelenszkij sem annyira ártatlan.

  • Trump bejelentése után főhet Zelenszkij feje

Az amerikai elnök kabinetülés után beszélt róla, hogy milyen lépéseket tervez az orosz-ukrán háború lezárása kapcsán. Donald Trump ennek során kijelentette: nem zárkózik el Ukrajna szankcionálásától sem.

A ZN cikke szerint az amerikai elnök ennek kapcsán hangsúlyozta: mind két félre érvényes, hogy ha kell élni fog a nyomásgyakorlási eszközeivel, ide értve a szankcionálást is. 

,,Hetente több ezer fiatalt ölnek meg. Ha meg tudom állítani szankciókkal vagy egy nagyon szigorú vámrendszerrel Oroszország vagy Ukrajna ellen – bárki ellen –, akkor meg fogom tenni" – fogalmazott az elnök. 

Trump egyúttal kiemelte azt is, hogy véleménye szerint két ember szükséges a konfliktushoz és annak rendezéséhez is. 

Zelenszkij sem annyira ártatlan – fogalmazott az elnök. Trump ennek kapcsán ugyanakkor elmondta: ma már egész jól megértik egymást az ukrán elnökkel. 

Az amerikai elnök a konfliktus rendezése kapcsán elmondta: ez a konfliktus tűnt a legegyszerűbbnek, mégis ezt lesz a legnehezebb lezárni. Ennek kapcsán ugyanakkor ismét elmondta, Joe Biden felelőtlen politikája vezetett odáig, hogy Oroszország támadást indított, ha pedig ő lett volna az elnök ez nem történik meg. 

 

Forrás: Origo

Fotó: tz.de

Háború Ukrajnában

