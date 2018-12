Trump beiktatása körül szaglásznak a hatóságok

Bűnügyi nyomozás folyik Donald Trump amerikai elnöki beiktatásának költségei ügyében - írja internetes oldalán a The Wall Street Journal.

A 2017. januári elnöki beiktatási ünnepséget egy bizottság szervezte és bonyolította le, amelynek vezetője Donald Trump régi személyes barátja, Tom Barrack ingatlanfejlesztő üzletember volt. Az ünnepségre több mint 100 millió dollárnyi adomány érkezett. A New York-i szövetségi nyomozók ennek kapcsán azt vizsgálják: történt-e visszaélés a felajánlásokból befolyt összegekkel.

A The Wall Street Journal információi szerint a nyomozást a manhattani ügyészi hivatal vezeti. Azt vizsgálja, hogy a bizottság elfogadott-e pénzadományt olyanoktól, akik befolyást akartak szerezni, vagy álláshoz szerettek volna jutni az új kormányzatban. A lap megjegyezte: pénzt adni politikai előnyökért cserében törvényellenes, mint ahogyan törvénytelen a nonprofit szervezetként bejegyzett bizottság rendelkezésére álló összeget másra fordítani, mint a beiktatási ünnepségre.

A lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta: a vizsgálat "részben a Donald Trump volt ügyvédje, Michael Cohen elleni nyomozás során a szövetségi nyomozókhoz került dokumentumokon alapszik". E dokumentumok között volt - a The Wall Street Journal szerint - egy hangfelvétel is, amelyet a nyomozók a Cohen lakásán tartott házkutatáskor koboztak el idén áprilisban. A hangfelvételen Stephanie Winston Wolkoff, Melania Trump egyik tanácsadója a beiktatásra felajánlott adományok felhasználása miatt aggodalmaskodik.