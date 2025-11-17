Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 17. Hétfő Hortenzia, Gergő napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Radar 09:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Trump az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát szorgalmazta

2025. november 17., hétfő 08:27 | MTI
Trump Epstein

Az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala melletti szavazásra szólította fel Donald Trump amerikai elnök a képviselőház republikánus tagjait.

  • Trump az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát szorgalmazta

"Ahogy péntek este az Air Force One fedélzetén a 'Fake News Médiának' elmondtam, a képviselőház republikánusainak az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala mellett kell szavazniuk, mert nincs rejtegetnivalónk, és ideje továbblépni radikális baloldali őrülteknek erről a demokrata átveréséről, amelynek célja elterelni a figyelmet a Republikánus Párt nagy sikeréről, beleértve a demokraták kormányzati leállítása elleni legutóbbi győzelmünket" - írta Trump a Truth Social platformon vasárnap.

A fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször elítélt Jeffrey Epstein üzletember 2019-ben 66 évesen halt meg egy New York-i börtönben, a hatóságok közlése szerint öngyilkos lett.

Donald Trump már a kampánya során ígéretet tett az akták nyilvánosságra hozatalára, és a saját táborában is egyre hangosabbak a teljes nyilvánosságra hozatal iránti követelések. Most azt írta, hogy az ügyészség már eddig is több tízezer oldalnyi ügyiratot nyilvánossá tett az ügyről, és fontos beosztású demokraták Epsteinhez fűződő viszonyát is vizsgálja. "Az Epstein-csapda valójában a demokratákon átok, nem rajtunk" - tette hozzá. Úgy vélte továbbá, hogy "senki sem foglalkozott Epsteinnel, amíg élt, és ha a demokratáknak lenne bármi érdemi a birtokukban, már közzétették volna" a republikánusok legutóbbi választási sikere előtt.

"Fütyülök rá! Azzal foglalkozom, hogy a republikánusok visszatérjenek a lényegre, a gazdaságra" - írta bejegyzésében Donald Trump.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Ismeri az emberi elme trükkjeit? – Kvíz hétköznapi pszichológiai jelenségekről

Mit keres Kiss László a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cégnél?

"Neki nagyobb szüksége van rá" - Édesanyjának adta a hallókészülékét Galamb Alex

Humphries megráncigálta Littler fülét, semmi sem állhatott a címvédés útjába

Hihetetlen, hogy vele történt: ő lett a Sztárban Sztár All Stars 11. adásának kiesője

A kérdés, amire Csányi Sándor nem akart válaszolni az írek elleni vereség után

Online is kitölthető már a Nemzeti Konzultáció

Ez a győriek éve volt a Bajnokok Ligájában, az ETO az összes mérkőzését megnyerte a sorozatban!

Így látták az írek a tegnap 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

További híreink

Így látták az írek a tegnap 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

Hidvéghi Balázs: Megint előkerült egy aranyklozet Ukrajnában + videó

Pokrovszknál beállt a front – mindkét fél nagy erőket összepontosított a terület feletti irányításért

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben
2
Hidvéghi Balázs: Megint előkerült egy aranyklozet Ukrajnában + videó
3
A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó
4
Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést
5
Durva kijelentést tett Cseh Katalin + videó
6
Exkluzív élő: Orbán Viktor és Nagy Elek bejelentése + videó
7
Ukrajna működését csak a nyugati pénzek tartják életben + videó
8
100 éves német gyár zárhat be – a dolgozók tüntetéssorozatba fogtak
9
Fájó vereséget szenvedett a magyar válogatott
10
Felmérés: a magyarok elsöprő többsége az egykulcsos családi adózást támogatja + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!