Trump: Az adatok arra utalnak, hogy az ország túl van a járvány csúcspontján

Leszögezte: a vírus és a járvány elleni küzdelem folytatódik, de szerinte a járvány féken tartását célzó eddigi stratégia - amelyet agresszívnak nevezett - "működik, és nagyon is jól működik, noha továbbra is ébereknek kell lennünk". Bejelentette, hogy csütörtökön előterjeszti az ország gazdasági újraindítását felvázoló kormányzati tervet.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ismét hangsúlyozta, hogy az ország gazdaságát csakis a tagállamok kormányzóinak egyetértésével indítja újra. Arra a felvetésre, hogy ez nem jár-e újabb megbetegedésekkel és halálozásokkal, azt válaszolta, hogy halálos áldozatok vannak egy lezárt országban is. Úgy vélekedett, hogy a lezárással járó lélektani problémák, a munkahely elvesztése miatti öngyilkosságok szintén aggodalomra adnak okot.

Trump felsorolta, hogy a kormányzat eddig milyen védőfelszereléseket és milyen mennyiségben szerzett be, és adott tovább a tagállamoknak. Több mint 39 millió N95-ös, tehát orvosi alkalmazásra szánt szájmaszkot, 431 millió védőkesztyűt, több mint tízmillió védőköpenyt említett, s megjegyezte, hogy a General Motors befejezte az első lélegeztetőgép gyártását, amely 11 nap alatt, a gyár indianai üzemében készült el.

Elmondta, hogy tárgyalt egészségügyi és pénzügyi szakemberekkel, s valamennyien aláhúzták, hogy még több védőfelszerelésre és vírustesztre van szükség.

Az elnök kifejtette: az arra jogosult állampolgároknak megkezdték a gazdaságélénkítő csomagtervből biztosított csekkek postázását. Újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: "nem is nagyon tudott" arról, hogy a csekkeken rajta van az ő neve is. De hozzátette: az emberek biztosan "nagyon örülnek majd a nagy, kövér, és csodálatos csekknek, amelyen rajta van az én nevem is".

Trump kitért az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) munkájára. Egy nappal korábban jelentette be, hogy Washington felfüggeszti a WHO-nak nyújtott amerikai hozzájárulás átutalását. A döntését bírálókra utalva szerdán este azt mondta: "tragikus, hogy más nemzetek megbíznak a WHO-ban". Hozzáfűzte: "tessék megnézni, mi történt Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban!". A WHO "tragikus hibájának" tudta be az ezekben az országokban kialakult járványhelyzetet. "Az az érzésem, hogy (a WHO-nál) pontosan tudták, hogy mi történik" - jelentette ki.

Az elnök figyelmeztette a kongresszust: berekesztheti mindkét ház munkáját, amennyiben a demokraták késleltetik a kormányzat által javasolt tisztségviselők kinevezésének megtárgyalását. "Sok pozícióban nincs megfelelő számú szakember a járvány elleni küzdelemhez, mert még nem kaptuk meg a kinevezésekhez szükséges (kongresszusi) beleegyezést" - mondta, hozzátéve, hogy a kongresszus munkájának felfüggesztése lehetővé teszi majd számára a kinevezéseket. Arról nem beszélt, hogy milyen jellegű kinevezések maradtak el kongresszusi hozzájárulás hiányában.

A sajtókonferencián Deborah Birx, a munkacsoport egyik orvos tagja elmondta, hogy az ország egészét tekintve javul a járványhelyzet. "Kilenc olyan tagállam van, ahol kevesebb, mint ezer Covid-19-es beteget kezelnek, és naponta kevesebb, mint 30 új fertőzöttet regisztrálnak" - mondta. Mindazonáltal arra figyelmeztetett, hogy változatlanul fontos és szükséges betartani a társadalmi távolságtartás előírásait.

Sonny Perdue szövetségi agrárminiszter hangsúlyozta, hogy az ország élelmiszer-ellátása a járvány idején is biztosított. "Azoknak az amerikaiaknak, akik aggódnak, hogy nem lesz elégséges jó minőségű élelmiszer, azt mondhatom: az amerikai élelmiszerkészlet nagy, megfelelő és biztonságos" - mondta a miniszter. Egyúttal dicsérte az élelmiszer-feldolgozókat, hogy gyorsan és rugalmasan álltak át az éttermi szállításról az élelmiszerboltok ellátására.

Pompeo: Kínának meg kell osztania az összes információt a járvány eredetéről

Kínának meg kell osztania az összes információt az új típusú koronavírus járványának eredetéről - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Fox televíziónak szerdán este adott interjújában.

Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Kínának "felelősségteljes" magatartást kell tanúsítania.

"Azt tudjuk, hogy a vírus Vuhanból, Kínából ered. Tudjuk, hogy létezik egy Vuhani Virológiai Intézet, csupán néhány kilométernyire az élőállatpiactól. De sok minden mást is meg kell tudnunk. S az Egyesült Államok kormányzata szorgalmasan dolgozik azon, hogy megismerje az igazságot" - mondta Pompeo, utalva arra, hogy a járvány valószínűleg az élőállatpiacról indult el, de egyre több feltételezés jelenik meg az amerikai sajtóban arról, hogy a vírus egy laboratóriumból szabadult ki véletlenül. Egyes republikánus törvényhozók szintén ezt a feltételezést tették magukévá, és vizsgálatot is sürgetnek az ügyben.

Pompeo kifejtette: "az együttműködés legjobb módja a kínai kormányzat részéről az lenne, ha megnyitná Vuhant a világ előtt, és lehetővé tenné a világ tudósainak, hogy pontosan feltérképezzék, hogyan alakult ki ez a helyzet".

A külügyminiszter szerint sok fertőzést és megbetegedést regisztráltak, sok mozgás és sok utazás történt, mire a Kínai Kommunista Párt megszólalt az ügyben. "Nyitott kormányzatok és demokráciák nem szoktak így eljárni, s ezért nagy a kockázata az átláthatóság hiányának" - mondta.

Az interjút készítő újságíró megkérdezte tőle, hogy a kialakult helyzet mennyiben befolyásolja majd az amerikai-kínai viszonyt. A tárcavezető nem adott egyértelmű választ. Hangsúlyozta azonban: a kínai kormánynak "muszáj elmagyaráznia, hogy mi történt, és hogyan fordulhatott elő, hogy a szükséges információkat nem osztották meg szélesebb körben".

Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Mike Pompeo szerdán telefonon tárgyalt Jang Jie-csi kínai csúcsdiplomatával, aki Hszi Csin-ping kínai elnök külpolitikai főtanácsadója, korábban pedig országa külügyminisztere, illetve Washingtonban akkreditált nagykövete is volt. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a megbeszélésen az amerikai diplomácia vezetője sürgette az átláthatóságot és a információk megosztását a Covid-19 járvány elleni harc és a jövőbeni járványok megelőzése érdekében.

Pompeo ugyanakkor azt is elmondta kínai tárgyalópartnerének, hogy Washington "nagy jelentőséget tulajdonít" azoknak a védőfelszereléseket, maszkokat, kesztyűket, köpenyeket tartalmazó kínai segélyszállítmányoknak, amelyek a járvány idején Amerikába érkeztek.

Szerda esti sajtókonferenciáján Donald Trump amerikai elnököt is megkérdezték az újságírók azokról a sajtójelentésekről, amelyek szerint az új típusú koronavírus a vuhani laboratóriumból szabadult volna ki. Az elnök azt válaszolta: "nagyon alapos vizsgálatot folytatunk e szörnyű helyzet kialakulásáról". Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy megvitatta-e ezt az ügyet Hszi Csin-ping kínai elnökkel is telefonon. "Nem kívánom nyilvánosan megvitatni, hogy miről beszéltem vele a laboratórium ügyében" - mondta.

New York államban közterületen kötelezővé tették a szájmaszk viselését

New York államban péntektől közterületen kötelező a szájmaszk viselése - jelentette be szerdán Andrew Cuomo, az állam kormányzója.

Az új rendelkezés értelmében kötelező lesz a védőmaszk a forgalmas utcákon, tömegközlekedési járműveken, és minden olyan helyen, ahol az embereknek nincs módjuk megtartani a kétméteres távolságot egymástól.

New York kormányzója kifejtette: a vírus terjedésének lassítása az egész járvány megállításának kulcsa. "Hogyan teheti meg valaki, hogy nem visel védőmaszkot, amikor egy embertársa közelébe kerül? Mégis, mivel indokolhatná ezt?" - tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy aki nem tudott védőmaszkot vásárolni, annak egy sállal vagy valamilyen más ruhadarabbal kell eltakarnia a száját és az orrát.

Cuomo közölte, hogy egyelőre nem büntetik meg azt, aki megszegi az előírást. Bejelentése előtt nem sokkal Bill De Blasio, New York város polgármestere arra kérte a még nyitva tartó üzleteket, hogy szólítsák fel vásárlóikat szájmaszk viselésére.

New York államban csak szerdán újabb 752 halálos áldozata volt az új koronavírus okozta Covid-19 betegségnek, és több mint 12 ezren haltak bele.

A kormányzó hangsúlyozta: bár még nincsenek túl a járvány nehezén, de New York állam egész területén - amely a járvány egyik amerikai gócpontja - lassan, de csökkenőben van az újonnan kórházba szállított betegek száma. "Az egészségügyi rendszerünk stabilizálódott. Nem igazolódtak félelmeink, hogy a rendszer nem bírja majd a betegek ellátását" - mondta.

Az állam helyzetének javulását jelzi, hogy vezetése 100 lélegeztetőgépet küld Michiganbe, és további 40-et Marylandbe.

Cuomo kijelentette, hogy a válság mindaddig nem fog eltűnni, amíg nem sikerül védőoltást előállítani a koronavírus ellen. Meglátása szerint ehhez mintegy másfél évre lesz szükség. Mint mondta, az addig tartó időszakban megnövelik a vírustesztek számát. Hozzátette, hogy ehhez az általa irányított államnak nincs elégséges erőforrása, ezért a szövetségi kormányzat segítségére számít. Az üzleti-gazdasági élet újraindításáról a következő hónapokban is a járványügyi szakemberek véleménye alapján döntenek. "Az újraindítás fokozatos lesz" - ismételte meg korábbi álláspontját a kormányzó.

Bezárnak a vágóhidak, húsfeldolgozók az Egyesült Államokban, sokan aggódnak az élelmiszer-ellátásért

A nagy agrárállamokban - Iowában, Dél-Dakotában, Pennsylvaniában - egymás után zárnak be a vágóhidak és a nagy húsfeldolgozó üzemek. Részben mert a dolgozóik között sokakat diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, részben pedig a járvány terjedése miatti elővigyázatosság okán.

Olyan nagy húsfeldolgozók zártak be, mint a virginiai Smithfield dél-dakotai gyára, vagy Iowában a Tyson Food. A dél-dakotai üzem például az amerikai piac egészének több mint 5 százalékát látja el húsáruval. De zártak be húsfeldolgozókat Coloradóban, Georgiában, Arkansas államban is. Az egyik nagy húsfeldolgozó elnök-vezérigazgatója, Kenneth Sullivan a napokban arra figyelmeztetett, hogy "komoly, talán katasztrofális" következményei lehetnek a bezárásoknak, s veszélybe kerülhet a folyamatos élelmiszer-ellátás is.

Sonny Perdue szövetségi agrárminiszter még a múlt pénteken azt mondta: "minden anyagi segítség rendelkezésre áll, hogy élelmiszer-ellátásunk biztonságban legyen". A minisztérium szerdán azt közölte: "figyelmesen követik" a helyzet alakulását. A tárca közleménye egyben megnyugtatni igyekezett az aggódókat, azzal érvelve, hogy az élelmiszer-termelés az Egyesült Államokban nem csupán néhány helyen összpontosul, s ez azt jelenti, hogy "az ellátás egészében nincs zavar".

Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) megszólaltatta az Iowai Egyetem egyik közgazdászát, Dermot Hayest, aki kifejtette: "a kereskedelemben több hónapra elegendő készletek állnak rendelkezésre húskészítményekből, annál is inkább, mert az éttermi rendelések leálltak".

A sertéstenyésztők országos szövetsége szerint a járvány legalább ötmilliárd dolláros veszteséget okoz idén az ágazatnak. Hasonlóképpen nyilatkozott a tejtermelők országos szövetsége is.

Az Egyesült Államokban azonban nemcsak az agráriumban, hanem a gazdasági élet több szektorában is már erőteljesen mutatkozik a recesszió. Elemzők által történelminek minősített szintre zuhant az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom. A szövetségi kereskedelmi minisztérium szerdán nyilvánosságra hozott adatai szerint a ruházati boltok forgalma felére csökkent, a bútorok és az új gépkocsik értékesítése a negyedére esett vissza. A tárca kimutatása szerint a kisboltok és az éttermek forgalma 8,7 százalékkal csökkent, s elsöpörte az elmúlt négy évben tapasztalt növekedés eredményeit.

Egyedül az élelmiszerboltok mutattak fel forgalomnövekedést. Márciusban 27 százalékkal gyarapodott a vásárlók tábora, az amerikaiak akkor rohamozták meg ugyanis a boltokat, és vásároltak fel nagy mennyiségeket az alapvető termékekből.

MTI