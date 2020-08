Trump aknamunkával vádolja a gyógyszerfelügyeletet

35 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5133 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 611 fő, 3692-en már meggyógyultak. A koronavírus behurcolását a leghatékonyabban határintézkedésekkel lehet megakadályozni - hangsúlyozta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Soros-alapítványoknak nyert uniós pénzt Pikó András - írja a Magyar Nemzet. A lap beszámolójában szerint a Rosa Parks és a Partners Hungary Alapítvány 90 millió forintos támogatáshoz jutott a józsefvárosi polgármester segítségével. A lap szerint a nyolcadik kerület az uniós támogatást óvodafejlesztésnek álcázza, azonban a hirdetményből kiderül, hogy nem az önkormányzat által fenntartott óvodák javára érkezik a forrás, hanem a Soros György által támogatott két alapítványhoz. Valótlanságot állított Jakab Péter, amikor közösségi oldalán azt posztolta: a Fidesz kizáratná az ellenzéket a szerencsi időközi választásból - írja a Mandiner. A híroldal rámutat: Bíró László elindulhat az időközi választáson, ha megszerzi az induláshoz szükséges megfelelő számú ajánlást, csupán a Jobbik mint jelölőszervezet nem jelenhet meg Bíró neve mellett a szórólapokon, valamint a szavazólapokon. Újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé a küldöttek a párt Budapesten tartott tisztújító kongresszusán. A Momentum már az óvodákban bevezetné az LMBTQ-propagandát. A balliberális párt blogján megjelent írás azt szorgalmazza, hogy a magyar óvodákban tanítsanak gender ideológiai alapú meséket, az iskolákban pedig legyen érzékenyítés. A homoszexuális lobbi ellen tiltakoztak Budapesten. A Kiáltó Hang elnevezésű rendezvényen hét egyház képviselői is felszólaltak, akik egyetértettek abban, hogy erkölcsi válságban van a világ, és a gender ideológia az egész társadalmat át akarja formálni. Szent István nyugati szövetségkötésének szimbóluma a szivárvány zászlaja az Ószövetségből és a Szűz Máriát jelképező 12 csillag, ami az EU zászlaján is szerepel, de ezeket az értékeinket most el akarják rabolni tőlünk – mondta Soltész Miklós államtitkár. A tennivaló még sok, de az eredmények már látszanak - írta Rétvári Bence, a KDNP alelnöke Ami a baloldal számára láthatatlan: csökkent az elkerülhető halálozások aránya Magyarországon című közleményében. Magyarország az elmúlt tíz évben visszaszerezte pénzügyi szuverenitását, amihez elengedhetetlen volt a feketegazdaság letörése, az abból származó tíz- és százmilliárdos állami pluszbevétel - nyilatkozta Tállai András a Magyar Nemzetnek. Összességében több mint egyhavi fizetésnek megfelelő összeggel emelkedik 2021 júliusától a hat hónapon át járó csecsemőgondozási díj - mondta Sölch Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára. Tavalyhoz képest újabb 160 ezerrel bővült azoknak a diákoknak a köre, akiknek nem kell fizetniük a könyvcsomagokért. A jövőben is lehet online nyelvvizsgát tenni az erre alkalmas vizsgaközpontokban – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Nemcsak az üzletekben, hanem a raktártól a gyártóig mindenütt ellenőrizhet a fogyasztóvédelem - hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Magyarországon a zsidó közösség biztonságban van – hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország népesedéspolitikáját dicsérte Matteo Salvini, a Liga vezetője a Comunione e Liberazione olasz katolikus mozgalom Riminiben zajló találkozóján. Külföldről próbálnak forradalmat szítani Fehéroroszországban - jelentette ki Aljakszandr Lukasenko belorusz elnök. Szvjatlana Cihanouszkaja, az augusztus 9-i fehérorosz elnökválasztás ellenzéki jelöltje nem indul ismét az elnöki posztért, ha hazájában új voksolást tartanak - derül ki a politikus által adott interjúból. Már 22,9 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 799 ezer, a gyógyultaké 14,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Horvátországban a negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, az elmúlt 24 óra alatt 306-tal nőtt a fertőzöttek száma. Öt hónap után hétfőn újranyitnak a mozik és a színházak Szerbiában, a kötelező elővigyázatossági intézkedéseket azonban továbbra is be kell tartani. A nyugat-balkáni térség többi országában továbbra is zárva tartanak a kulturális intézmények. Csehországban az elmúlt 24 órában meghaladta az ötszázat a napi megbetegedések száma. Olaszországban 24 óra alatt több mint ezerrel emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. A Franciaországból az Egyesült Királyságba érkezőknek önbevalláson alapuló nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy nem szenvednek az új típusú koronavírus okozta megbetegedés tüneteitől, és a megelőző 14 napban nem találkoztak fertőzöttel. Az azonosított koronavírusos esetek rekord napi növekedését jelentette India, hárommillió közelébe került az eddigi összes fertőzött száma az 1,35 milliárd lakosú országban. Az amerikai elnök azzal vádolta az országos gyógyszer- és élelmiszer-felügyeletet, hogy a hatóságnál bizonyos körök szándékosan lassítják a koronavírus elleni oltás fejlesztését a novemberi elnökválasztásig. Az Egyesült Államoknak nincs joga visszaállítani az Irán elleni ENSZ-szankciókat, hiszen kilépett az Iránnal megkötött 2015-ös hathatalmi nukleáris megállapodásból, és nem teljesítette a kötelezettségeit - közölte az orosz külügyminisztérium. Az Irán elleni szankciók ügyében Európa az ajatollahok mellé állt - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, miután az ENSZ Biztonsági Tanácsában elutasították az Irán ellen újra bevezetendő szankciókra tett amerikai javaslatot. Szigorú biztonsági intézkedéseket vezetnek be az iraki hatóságok Bászrában az erőszakos tiltakozó megmozdulások miatt. Washington felfüggesztett minden katonai segélyt a nyugat-afrikai Malinak - jelentette be az amerikai külügyminisztérium Száhel-övezetért felelős különmegbízottja. Vádat emeltek az Egyesült Államokban egy amerikai katona ellen, aki katonai titkokat adott át az orosz hírszerzésnek arról, hogy az egysége milyen tevékenységeket végez korábbi szovjet tagköztársaságokban. Elnökké választása esetén teljesen lezárná az Egyesült Államokat és gazdaságát a koronavírus-járvány miatt - jelentette ki Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje. Nagyon aggasztó Alekszej Navaljij orosz ellenzéki politikus egészségi állapota - közölte az őt Berlinbe szállító német alapítvány alapítója az ottani Charité egyetemi klinika orvosainak diagnózisa alapján. Elfogták egy csaknem tizenegy évvel ezelőtti érdi gyilkosság feltételezett elkövetőjét Svédországban - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogták azokat a fiatalokat, akik levették a nemzeti lobogót a Lánchídról és a Dunába dobták. A gyanúsítottak a kihallgatásuk során a bűncselekmény elkövetését beismerték. Hat személygépkocsi ütközött össze az M0-ás autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, Halásztelek külterületén. Fának csapódott egy személygépkocsi Tiszasas és Csépa között, a balesetben egy férfi a helyszínen életét vesztette, egy ember pedig súlyosan megsérült. Vízbe fulladt egy 38 éves férfi Dunavarsányban. Héttől mintegy másfél hónapon keresztül pótlóbuszok járnak a Debrecen-Mátészalka vasútvonalon, mert több szakaszon is felújítják a pályát - közölte a Mávinform. A szlovákiai Norbert Gombos lesz Fucsovics Márton ellenfele a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett keménypályás tenisztorna első fordulójában. Kedden sem tudják megrendezni a Telekom Veszprém - RK Vojvodina férfi kézilabda-mérkőzést, a SEHA Liga negyeddöntőjének visszavágóját. Az újvidéki csapat a szerbiai járványhelyzet és az utazási korlátozások miatt nem utazik el Veszprémbe.