Trump a sikereiről szónokolt, kifütyülték

Kifütyülték Donald Trumpot a davosi Világgazdasági Fórumon. Az amerikai elnök a globális gazdasági elit előtt beszélt eddigi elnöksége sikereiről. Donald Trump szerint az Egyesült Államok feltartóztatta az észak-koreai atomprogramot, meggátolta Irán erősödését, és az Iszlám Állam szíriai és iraki terjeszkedését is megállította. A közönség nemtetszését az váltotta ki, amikor a vele kritikus sajtót érzéketlennek és hazugnak nevezte.

A résztvevők az energiafüggőségről beszéltek a kezdetekben illetve arról, hogy Oroszország milyen befolyással bír a térségre. Az ukrán elnök szerint sincs semmilyen gazdasági racionalitása az újabb orosz gázvezetékek megépítésének.

„Önök azt mondják, hogy ez az energiáról szól, a gazdaságról. nincs semmi ilyen. Ez a politikáról szól. Ha megnézzük az Északi Áramlat II. számait, ott semmiféle gazdaság nincs. nincs magyarázat arra, hogy a Gazprom miért próbál meg, elnézést a kifejezésért, lefizetni európai országokat pénzzel, hogy abszolút politikai célokat érjen el” – így Petro Porosenko ukrán elnök.

Az energetikai kérdések után az Európai Bizottság és Lengyelország közötti vita került terítékre.

„Ha jól emlékszem, 23-an a tagállamaink közül jelezték, nagyon világosan, hogy probléma van. Tényleg van probléma. És ezért is kezdte meg a bizottság az egyeztetéseket Lengyelországgal. A bizottság egy működő testület. És én hiszem, hogy van még esély kijavítani a dolgokat. Ez nem egy egymásra mutogatós játék. Nagyon aggódunk a tagállamok túlnyomó többségével együtt a jogrend alakulása miatt Lengyelországban. De, mint mondtam, én száz százalékig biztos vagyok benne, hogy ez egy javítható probléma” – mondta Jyrki Katainen munkaügyi, növekedési és befektetési biztos.

Andrzej Duda szerint igenis szükség van többek között az igazságügyi reformra. Arra a törvénymódosításra, ami miatt Varsó szembe került Brüsszellel.

„Kérem jöjjenek el Lengyelországba, nézzék meg a saját szemükkel, mi a helyzet. Kérem, jöjjenek el, kérdezzék meg az embereket. A lakosság 70 százaléka azt fogja mondani, hogy szükség van a változásra. 70 százalék. Miért? Mert rosszul működik” – hangsúlyozta lengyel elnök.

Megtartotta első beszédét a davosi fórumon az amerikai elnök is. Donald Trump 1500 ember előtt beszélt. Trump kiemelte: Amerika az első, de nem az egyedüli, és a szuverén államok közti együttműködést szorgalmazta. Az amerikai elnök Svájcban sem állta meg, hogy odaszóljon a sajtónak, a jelen lévők azonban véleményt nyilvánítottak az elnök mondandójáról.

„Üzletemberként mindig is jól kezeltem a sajtót. Tudják, a számok beszélnek, és a dolgok történnek, de mindig is jó sajtóm volt. Azóta azonban, hogy politikus vagyok, ráébredtem, hogy mennyire mocskos, milyen szemét, mennyire aljas és hazug tud lenni a sajtó” – vélte az amerikai elnök.

Donald Trump azt mondta: az Egyesült Államok nem huny szemet többé a méltánytalan kereskedelmi gyakorlatok felett, és nem hagyhatja, hogy egyes országok mások kárára kizsákmányolják a rendszert.

„Én mindig is az országunk vezérszurkolója voltam. Mindenki, aki egy országot vagy vállalatot képvisel, vezérszurkoló kell, hogy legyen, különben semmit sem ér az egész. Az ok, ami miatt vezérszurkoló vagyok, egyszerű, mert szeretem az országunkat. És úgy vélem, hogy nagyon jól teljesítünk, és várjuk önöket Amerikába, különleges hely az, és ahol önök élnek, az is az” – hangsúlyozta Donald Trump amerikai elnök.

Trump arra szólította fel a közönséget, hogy ruházzanak be Amerikában. Szerinte ugyanis soha nem volt alkalmasabb az idő erre.