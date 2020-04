Trump: A járvány terjedésének lassítását célzó intézkedések sikeresek

A terjedés görbéje laposodik, csökken a diagnosztizált új fertőzések száma. Az országban mindenkinek, akinek szüksége volt rá, biztosították a lélegeztetőgépet - mondta.

Trump bejelentette, hogy a kormányzati munkacsoport csaknem befejezte az ország gazdasági újraindításának tervét. Hangsúlyozta, hogy ebben egyeztet és együttműködik majd a tagállamok kormányzóival, de a végső döntés az övé. Reményei szerint néhány napon belül dönt a gazdasági újraindítás idejéről és körülményeiről. Megerősítette, hogy e döntés meghozatalakor mindenképpen támaszkodik a járványügyi szakemberek tanácsaira. Anthony Faucit, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó intézet igazgatóját, a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket irányító kormányzati munkacsoport tagját ismételten "kiváló embernek" nevezte, és hangsúlyozta, hogy "a kezdetektől azonos platformon" van vele a járványhelyzet megítélésében.

Anthony Fauci a sajtókonferencián visszatért az egyik vasárnapi televíziós interjújára, amelyben a műsorvezető kérdésére, hogy nem voltak-e elkésettek a járvány ellen hozott kormányzati intézkedések, azt válaszolta, hogy ő ajánlásokat ad, ezeket "gyakran megfogadják, néha nem". Az amerikai sajtó egy része ezt úgy értelmezte, hogy a kormányzat nem fogadta meg Fauci korábbi ajánlásait. A járványügyi szakember hétfőn megerősítette: az orvosok között ugyan volt vita a járvány lassítását célzó intézkedésekről, de amikor a kimunkált ajánlásaikat bemutatták, Donald Trump mindig megfogadta, illetve követte ezeket.

Az elnök újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy az egyes európai országokkal a járványhelyzet alakulásának függvényében állítják helyre a légi közlekedést.

Trump bejelentette: a hét végéig döntést hoz arról is, hogy az amerikai kormányzat továbbra is folyósítja-e az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) nyújtott amerikai hozzájárulást. Korábban a hozzájárulás csökkentését, vagy akár teljes megvonását is kilátásba helyezte, mert szerinte a szervezet etióp elnöke, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz elfogult Kína iránt.

A sajtókonferencián részt vett Mike Pence alelnök és Steven Mnuchin pénzügyminiszter is. Pence közölte, hogy a kormányzat a járvánnyal kapcsolatos új előírásokat készít elő az Egyesült Államok valamennyi tagállama és tengerentúli területe, illetve társult állama számára. Mnuchin kiemelte, hogy az állampolgároknak adott egyszeri anyagi segítség folyósítása már megkezdődött. Mint mondta: reményei szerint az újabb, sorrendben a negyedik gazdasági csomagtervet a kormányzat kifejezetten a kisvállalkozások megsegítésére készíti elő, és a kormányzat kétpárti egyetértéssel szeretné azt elfogadtatni.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem és Kórházközpont vasárnap esti adatai szerint az Egyesült Államokban 682 619 diagnosztizált fertőzöttet tartanak számon, a koronavírus okozta Covid-19 betegségbe pedig több mint 23 ezer amerikai halt bele. A Johns Hopkins adatai szerint a legrosszabb a helyzet New York államban, New Jerseyben, Floridában és Louisianában. Ezekben a tagállamokban meredeken emelkedik a halálozások száma.

Az Egyesült Államok nyugati államai közös gazdaságélénkítő tervet készítenek

AZ Egyesült Államok nyugati partvidékének tagállamai közös tervet készítenek a gazdaságélénkítésre - jelentette be hétfőn este kiadott közös közleményében Gavin Newsom, Kalifornia, Kate Brown, Oregon és Jay Inslee, Washington állam kormányzója.

A három politikus a közleményben leszögezte, hogy az elkövetkező hetekben szorosan együttműködnek "annak biztosítására, hogy a vírus soha többé ne terjedhessen közösségeinkben ilyen mértékben". Hangsúlyozták, hogy az összehangolt erőfeszítések nem zárják ki az egyes tagállamok önálló, az állam sajátosságait figyelembe vevő lépéseit.

"Lakosságunk egészsége mindennél fontosabb" - írták a közleményben, és kiemelték, hogy az egészségügyi szakemberek véleménye és nem politikai megfontolások alapján döntenek majd államaik gazdaságának újraindításáról és a társadalmi elkülönülés szigorú intézkedéseinek lazításáról.

Gavin Newsom közölte: kedden előterjeszti a szigorítások fokozatos feloldására vonatkozó tervezetét.

Hétfői sajtóértekezletén Andrew Cuomo, New York állam kormányzója azt jelentette be, hogy az északkeleti tagállamok - Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware és Pennsylvania - kormányzóival közösen készülnek a gazdaság újraindítására. Phil Murphy, a szomszédos New Jersey kormányzója ugyanakkor a sajtótájékoztatóba videón bekapcsolódva azt közölte, hogy államában még távolról sem tetőzött a járvány. Hasonlóképpen nyilatkozott Gina Raimondo, Rhode Island kormányzója is.

Donald Trump amerikai elnök a járvány elleni intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport hétfő esti sajtókonferenciáján úgy fogalmazott: a kormányzati munkacsoport csaknem befejezte az egész ország gazdasági újraindításának tervét, s hangsúlyozta, hogy ebben egyeztet és együttműködik majd a tagállamok kormányzóival, de a végső döntés az övé, illetve a szövetségi kormányzaté. Megerősítette azt is, hogy döntése meghozatalakor mindenképpen támaszkodik a járványügyi szakemberek tanácsaira.

Pew intézet: az amerikaiak a fertőző betegségeket tartják a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatnak

A fertőző betegségeket tartják jelenleg a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatnak az amerikaiak a Pew közvélemény-kutató intézet hétfő este ismertetett felmérése szerint. A megkérdezettek 79 százaléka sorolta a jelentős fenyegetések közé a fertőző betegségeket.

A terrorizmus és az atomfegyverek terjedését a megkérdezettek továbbra is nagy aránya - 73-73 százaléka - tartja jelentős fenyegetésnek az Egyesült Államokra nézve.

A kutatóintézet megállapította: az új típusú koronavírus járványa alapvetően megváltoztatta az amerikaiak gondolkodását. A nyugat-afrikai ebolajárvány 2014-es kirobbanásakor a Pew szintén készített felmérést, akkor a megkérdezetteknek csak 52 százaléka gondolta, hogy a fertőző betegségek a legnagyobb veszélyt jelentő jelenségek között vannak.

Az intézet március 3-a és 27-e között végezte el most ismertetett kutatását, tehát akkor, amikor már javában tombolt a koronavírus-járvány. Ezer embert kérdeztek meg telefonon, és azt tapasztalták, hogy a járványveszélyét hasonlóan ítélik meg a különböző korosztályok, és nincs jelentős különbség pártszimpátiák tekintetében sem. A megkérdezett republikánus szavazók 77 százaléka, a demokratákkal rokonszenvezőknek pedig a 82 százaléka tartotta a fertőző betegségeket a legkomolyabb fenyegetések közé tartozónak.

Az első kommentárok emlékeztetnek arra: elemzők már korábban megjósolták, hogy az új típusú koronavírus megjelenése és járványa megváltoztathatja az amerikaiak felfogását a nemzetbiztonsági fenyegetésekről. Így történt ez a 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadások után is, amikor hatásukra - a felmérések szerint - az amerikaiak legnagyobb többsége a terrorizmust és a muszlim világot jelölte meg az Egyesült Államokat fenyegető legnagyobb veszélynek.

MTI