Trópusi viharrá „szelídült” a Lane hurrikán, ami egy nappal korábban Hawaii szigetét fenyegette. Az áradások és földcsuszamlások miatt így is 2 települést ki kellett üríteni, és egy tucatnyi út vált járhatatlanná. A szigetcsoport kisebb tagján tűzvész is pusztított.

Egy nap alatt 60 centi eső esett Hawaii legnagyobb szigetén, de az igazi pusztítás szerencsére elmaradt, csak 2 kisebb települést kellett kiüríteni az áradások miatt és egy tucatnyi utat elmostak a sárlavinák. A kezdetben legmagasabb, 5-ös erősségű Lane hurrikán viszont a csendes óceáni szigetek partjai közelében trópusi viharrá szelídült.

„A Lane trópusi vihar jelentősen gyengült pénteken. Órák alatt elvesztette a hurrikán besorolását, a 200 kilométer per órás szelek sebessége 110 kilométer per órára mérséklődött. A vihar most lassan ugyan, de tovább távolodik a partoktól és jelentős károkozásra már nem számítunk miatta” - foglalta össze egy meteorológus.

A vihar pusztítását az is mérsékelte, hogy a legnagyobb városok, köztük a főváros, Honolulu is a sziget túloldalán fekszik ahhoz képest, ahol a forgószél elhaladt.

„A hawaii nagy sziget a mi megmentőnk, mint mindig. Rendszeresek a hurrikánok, de a sziget domborzata megvéd minket mindentől. Szerintem senki nem aggódott, hogy ne lennénk biztonságban” - mondta egy helyi férfi.

Donald Trump a biztonság kedvéért már a vihar előtt rendkívüli állapotot rendelt el, a hadsereg és a katasztrófa-elhárítás is készültségben várta a Lane érkezését.

„Szeretném hangsúlyozni, hogy a vihar ugyan elvonul, de az árvizek, földcsuszamlások veszélye továbbra is fennáll. A hatóságok ezért a következő napokban is készenlétben állnak, hogy elhárítsák a rendkívüli helyzeteket. A lakosságot is arra kérjük, hogy ne dőljenek még hátra, hanem maradjanak éberek” - mondta az állam kormányzója, David Ige.

Hawaii mellett idén már elhaladt egy hasonlóan veszélyesnek tűnő, de nem igazán pusztító hurrikán, május óta pedig a Kilauea vulkán kitörései is rendszeresek. A szigetcsoport kisebb tagján, Mauin ráadásul erdőtüzek is pusztítottak, még a hurrikánriadó idején is, de a csapadék végül eloltotta a lángokat.