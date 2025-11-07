Tragikus véget ért egy migránsokkal teli kisbusz üldözése Bulgáriában

Az előző este történt esetről azt mondta, hogy a rendőrség először 21.30-kor próbálta megállítani a járművet, a sofőr azonban nem engedelmeskedett a hatósági felszólításnak. A szóvivő hozzátette, hogy ez Burgasz városától 50 km-re délre történt.
Két további elfogási kísérlet következett. A harmadiknál, Burgasz bejáratánál, a jármű letért az útról, és egy tóban zuhant. A hat halotton kívül három másik migráns megsérült, a sofőrt, egy román állampolgárt őrizetbe vették - közölte a tárca képviselője.
A migránsok állampolgárságát nem hozták nyilvánosságra.
Burgasz a Fekete-tenger partján fekvő kikötőváros. A régió az Európai Unióba tartó embercsempészek által gyakran használt útvonal.
Forrás: MTI
Fotó: Shutterstock