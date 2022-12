Tragédiákkal járt a sűrű havazás Japánban

Megosztás itt:

A tájékoztatás szerint legkevesebb nyolc ember meghalt, és legalább 45-en szenvedtek sérüléseket.

A japán szigeteken napok óta zord téli időjárás tombol. Különösen a Japán-tenger térségében fekvő szigeteken és az északi Hokkaidón esett rekordmennyiségű hó. Sűrű havazások voltak olyan területeken is, ahol ez ritka jelenség, így például a csendes-óceáni oldalon fekvő kisebb főszigeten, Sikokun.

Még a havazástól általában kevésbé érintett Kagosima és Kumamoto prefektúrákban, illetve a délnyugati Kjúsú főszigeten is közlekedési nehézségek alakultak ki a hóhelyzet miatt, több tucat kamion és más jármű rekedt az utakon. A hó másutt is elborította az utakat és autópályákat, kilométeres gépkocsisorok alakultak ki. A légi közlekedés is akadozott, több mint száz légijáratot töröltek médiajelentések szerint.

A hatóságok a következő napokra is tartós, erős havazásra figyelmeztetnek.