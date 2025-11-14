Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az

Megosztás itt:

Mélyen megrázó hír érkezett Svédország szívéből. Stockholm központjában, egy olyan helyen, amelyet évtizedekig a béke és a kiszámítható nyugalom szinonimájaként ismert a világ, egy autóbusz a megállóba hajtott, több ember halálát és sérülését okozva. A tragédia önmagában is borzalmas, ám ami legalább ennyire elgondolkodtató, az a hivatalos kommunikáció azonnali, szinte reflexszerű reakciója.

A svéd rendőrség közleménye, ahogy azt az MTI is átvette, azonnal közölte a Nyugat-Európában ilyenkor már szinte kötelezően használt formulát: "egyelőre nem ismert, hogy mi okozhatta a balesetet."

Ez a mondat ma már több puszta hivatali óvatoskodásnál. Ez egyfajta kommunikációs protokoll, egy információs köd, amely azonnal leereszkedik, valahányszor a valóság kényelmetlen kérdéseket vet fel a progresszív társadalmak működésével kapcsolatban.

A józan ész és az "ismeretlen ok"

A józan ész ugyanis azt diktálja, hogy egy ilyen tragédiának korlátozott számú, logikus magyarázata lehet. Az esetek döntő többségében vagy tragikus balesetről van szó (hirtelen műszaki hiba, a sofőr súlyos rosszulléte), vagy szándékos, célzott cselekményről. A probléma ott kezdődik, amikor a hatóságok és az őket visszhangzó média kommunikációja azt sugallja, mintha a lehetséges okok némelyikétől maguk is tartanának.

Ez az "ismeretlen ok" ködébe burkolózás nem megnyugtatja a polgárokat, hanem éppen ellenkezőleg: bizalmatlanságot szül. Azt üzeni a józanul gondolkodó embernek, hogy a valóság bizonyos részei túlságosan kényelmetlenek ahhoz, hogy nyíltan beszéljenek róluk, még egy ilyen tragédia árnyékában is.

Repedések a skandináv modellen

A "biztonságos Skandinávia" képe, amely egykor a progresszív világ modellje volt, egyre több ilyen eseménytől repedezik. Az, hogy a hatóságok az igazság gyors és teljes feltárása helyett egyfajta kommunikációs védőállásba vonulnak, többet mond el a társadalom valós állapotáról és belső feszültségeiről, mint maga a tragikus esemény.

Amíg a helyszínelés tart, a tényekre és a józan logikára kell támaszkodnunk. A tény pedig az, hogy Svédországban ártatlan emberek haltak meg, és a polgárok teljes joggal várnak őszinte válaszokat. A kérdés az marad: a hivatalos szervek miért ennyire óvatosak ezen válaszok megadásával?

Forrás: MTI

Fotó: Canva