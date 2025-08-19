Tragédia: megölte magát egy képviselő a finn parlament épületében

Megosztás itt:

A lap közlése szerint a parlament kommunikációs irodája megerősítette, hogy az első ciklusát töltő képviselő vesztette életét, A parlament munkatársai közleményben fejezték ki részvétüket a családnak.

Aaro Toivonen, a parlament biztonsági vezetője a finn Iltalehti napilapnak korábban azt nyilatkozta: „Reggel haláleset történt. A mentőszolgálatot, a mentőegységeket és a rendőrséget a sürgősségi központ értesítette a helyszínről.”

Petteri Orpo miniszterelnök sajtótájékoztatón erősítette meg a halálesetet.

Peltonen még júniusban Facebook-oldalán közölte, hogy egészségügyi problémákkal küzd, többek között vesebetegséggel, ezért a tavaszi ülésszak utolsó heteiben már nem volt jelen a parlamentben, és nyáron betegszabadságon volt.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot!