Külföld

Tragédia: megölte magát egy képviselő a finn parlament épületében

2025. augusztus 19., kedd 21:07 | Hetek
Finnország öngyilkosság parlament

Öngyilkosságot követett el egy finn parlamenti képviselő a parlament épületében kedden. A Yle televízió hivatalos forrásokra hivatkozva közölte, hogy Eemeli Peltonen, a Szociáldemokrata Párt képviselője hunyt el – számolt be a hetek.hu.

  • Tragédia: megölte magát egy képviselő a finn parlament épületében

A lap közlése szerint a parlament kommunikációs irodája megerősítette, hogy az első ciklusát töltő képviselő vesztette életét, A parlament munkatársai közleményben fejezték ki részvétüket a családnak.

Aaro Toivonen, a parlament biztonsági vezetője a finn Iltalehti napilapnak korábban azt nyilatkozta: „Reggel haláleset történt. A mentőszolgálatot, a mentőegységeket és a rendőrséget a sürgősségi központ értesítette a helyszínről.”

Petteri Orpo miniszterelnök sajtótájékoztatón erősítette meg a halálesetet.

Peltonen még júniusban Facebook-oldalán közölte, hogy egészségügyi problémákkal küzd, többek között vesebetegséggel, ezért a tavaszi ülésszak utolsó heteiben már nem volt jelen a parlamentben, és nyáron betegszabadságon volt.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot!

A Mandoki Soulmates 50 év szabadságvágyat ünnepel a Várban

A Mandoki Soulmates 50 év szabadságvágyat ünnepel a Várban

 Ismét világsztárok lépnek színpadra a Mandoki Soulmates zenekarban a fővárosban. A progrock-dzsessz supergroup csütörtökön este a Budai Várban, a Szentháromság téren ad nagyszabású koncertet 50 év szabadságvágy címmel, a Szent István napi ünnephez kapcsolódva.

A washingtoni csúcs után így látja a helyzetet Donald Trump

A washingtoni csúcs után így látja a helyzetet Donald Trump

Donald Trump szerint Ukrajna számára a Krím visszaszerzése és a NATO-tagság lehetetlen, de biztonsági garanciákra számíthat - az amerikai elnök erről kedden beszélt a Fehér Házban az ukrán elnökkel és európai vezetőkkel tartott csúcstalálkozóját értékelve.
