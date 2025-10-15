Keresés

Tragédia a tengeren – végzetes manővert hajtott végre egy migránsokkal teli motorcsónak

2025. október 15., szerda 10:49 | MTI
áldozatok tragédia Rodosz vízbe fulladás Görögország illegális bevándorlás

Felborult egy, a görög parti őrség által üldözött, bevándorlókkal teli motorcsónak Rodosz partjainál, ketten meghaltak, köztük egy gyermek - közölték a helyi hatóságok.

  • Tragédia a tengeren – végzetes manővert hajtott végre egy migránsokkal teli motorcsónak

A kedden történt balesetet az okozta, hogy a motorcsónak megpróbált elmenekülni a parti őrség járőrei elől, figyelmen kívül hagyva a hatóságok megállásra felszólító jelzéseit, és az egyik veszélyes manőver során az oldalára fordult.

Tizenkét férfit és négy nőt a parti őrség kimentett a vízből, három túlélőt - egy azerbajdzsáni és két örmény férfit - pedig embercsempészet gyanújával őrizetbe vettek.

Gondatlanságból okozott emberöléssel is vádolják őket.

Az ENSZ adatai szerint idén mintegy 35 ezren érkeztek illegálisan Görögországba, nagyrészt tengeri úton, Törökország és Líbia felől.

