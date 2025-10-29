Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 29. Szerda Nárcisz napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó

2025. október 29., szerda 07:35 | Hír TV

A mai napot egy megrázó hírrel kell folytatnunk Kenyából. Lezuhant egy kisrepülőgép, amelynek fedélzetén információink szerint nyolc magyar turista is utazott. Az álomszafari tragédiába torkollott. A Napindítóban most a rendelkezésre álló, megerősített információkat foglaljuk össze mély megrendüléssel.

  • Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó

További híreink

Videón a megvadult tömeg: Katy Perry jött, látott és olyan koncertet csinált, mint még soha!

Elnézést kért Nagy Feró + videó

Kulcsár Edina és G.w.M kitálalt a házasságukról: "Ez nem marketing, hanem igazi szerelem!"

Liverpool kedvence Szoboszlai elől menekült el, de úgy pofára esett, mint Wirtz

Robbie Keane távozhat, sztárcsapat hívja a Fradi edzőjét

Megérkezett Kukorelly is

Szijjártó Péter szívszorító bejelentése: két kiskorú is van az áldozatok között

Sajbán Máté duplájával a DVTK az első nyolcaddöntős a Magyar Kupában

Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz, szerinte bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza Párt tervei + videó

További híreink

Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz, szerinte bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza Párt tervei + videó

Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában

Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában
2
„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban
3
Hankó Balázs: Visszavonják az izraeli professzor előadását megzavaró hallgató ösztöndíját + videó
4
Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában
5
Brüsszeli krimi: Gulyás Gergely leleplezi a tervet – Így akarják eltakarítani a magyar kormányt
6
Vezércikk – Lánczi Tamás szerint az erőszak legitimálása zajlik Pintér Béla rendezése kapcsán, melyben bottal verik agyon Schmidt Máriát + videó
7
Nemzedékek hangja volt – most mindenki a rádiós legendát gyászolja
8
Trump – Orbán Viktor Washingtonba látogat és tárgyalásokat folytat Donald Trump elnökkel + videó
9
Szijjártó Péter szívszorító bejelentése: két kiskorú is van az áldozatok között + videó
10
Elnézést kért Nagy Feró + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban

„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban

 Az ukrajnai háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga, de Brüsszel úgy döntött, nem tárgyal, és ezzel jelentéktelenné vált - hangsúlyozta Orbán Viktor a kétnapos római látogatása alkalmával a ReteQuattro olasz kereskedelmi televízióadónak adott interjúban kedd este.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!