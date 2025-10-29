Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó
2025. október 29., szerda 07:35
| Hír TV
A mai napot egy megrázó hírrel kell folytatnunk Kenyából. Lezuhant egy kisrepülőgép, amelynek fedélzetén információink szerint nyolc magyar turista is utazott. Az álomszafari tragédiába torkollott. A Napindítóban most a rendelkezésre álló, megerősített információkat foglaljuk össze mély megrendüléssel.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az ukrajnai háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga, de Brüsszel úgy döntött, nem tárgyal, és ezzel jelentéktelenné vált - hangsúlyozta Orbán Viktor a kétnapos római látogatása alkalmával a ReteQuattro olasz kereskedelmi televízióadónak adott interjúban kedd este.
Hatvannégy ember vesztette életét Rio de Janeiróban a hatóságoknak a szervezett bűnözés elleni nagyszabású razziája során - közölte Rio állam egyik kormányzati tisztségviselője kedden, hozzátéve, hogy négy halálos áldozat rendőr volt.