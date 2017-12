Továbbra sincs megegyezés a brexit feltételeiről

Áttörést vártak a felek a hétfői tárgyalásoktól, Nagy-Britannia és az Európai Unió is abban bízott, hogy sikerül megegyezni a vitás kérdésekben, és a jövő héten az állam- és kormányfők dönthetnek arról, hogy a tárgyalások immár a kilépés utáni kapcsolatok rendezéséről szóljanak. A megegyezés azonban elmaradt.

„Minden erőfeszítésünk ellenére ma nem sikerült teljes körű megállapodásra jutni, ugyanakkor mi és a tárgyalódelegációink számos kérdésben jelentős előrehaladást értünk el” – mondta Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.

Egyik tárgyaló fél sem árult el részleteket. Azt azonban lehet tudni, hogy a vitás témák továbbra is a következők: az ír–északír határ átjárhatósága, a britek által kilépéskor fizetendő összeg, az állampolgárok szerzett jogainak és az Európai Bíróság joghatóságának elismerése a szigetországban. A brit miniszterelnök szerint még néhány napra szükségük van a megegyezéshez.

„Kemény tárgyalás volt, és történt előrelépés számos kérdésben. Közös az álláspontunk abban is, hogy alapvetően együtt szeretnénk továbblépni, de néhány kérdésben továbbra is fennáll a véleménykülönbség. Ezek további tárgyalásokat és konzultációkat igényelnek, a hét vége előtt újra össze fogunk gyűlni, és biztos vagyok abban is, hogy pozitív lesz a végkimenetel” – mondta Theresa May, Nagy-Britannia miniszterelnöke.

A tárgyalásokról kiszivárgó hírek szerint Theresa May azt is felvetette, hogy Észak-Írország maradjon a vámunió része, így könnyebben átjárhatók lennének a határok. Ezzel azonban lavinát indított el, hiszen Skócia miniszterelnöke és London polgármestere is jelezte: őket is érdekelné hasonló státus. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ezt ellenezné Észak-Írország legnagyobb, britpárti protestáns politikai pártja is.