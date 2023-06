Továbbra sem tudni, mi lesz a Wagner-vezér sorsa

Megosztás itt:

Rengeteg kérdést felvet a szombati oroszországi felkelés. Még mindig nem tudni, hogy a Wagner csoport vezetője miért indított akciót a moszkvai katonai vezetés ellen, és hogy miért fújta le hirtelen a lázadást 200 kilométerre Moszkvától. Mint ahogy azt sem tudni, hogy jelenleg hol van Jevgenyij Prigozsin, és hogy mi lesz a sorsa a katonáival együtt.

A brit hadsereg nyugalmazott tábornoka szerint Vlagyimir Putyinnak is át kell gondolnia, hogy megvan-e még a kellő támogatása ahhoz, hogy elnök maradjon.



"Az elnöknek és az orosz államnak egyaránt egy komoly fiaskó a szombati incidens. Az orosz politikára sokkolóan hatott a lázadás. Az elkövetkező nehéz időszak nyitánya volt a mostani puccskísérlet, a jövőben pedig még több nehézséggel kell majd szembenéznie a Kremlnek" - hangsúlyozta Richard Barrons.



Nem gondolom, hogy Putyin hírneve csorbát szenvedne. Kiderült, hogy a társadalom tagjai és a fegyveres erők támogatják őt, lojálisak hozzá. Sőt, olyanok is voltak a zsoldosok között, akik kijelentették, hogy nem vesznek részt Prigozsin akciójában. Ráadásul nem került sor vérfürdőre, vagyis az elnök higgadt maradt, ami fontos - nyilatkozta Marina Miron. A King's College akadémikusa, aki úgy látja, az orosz elnök akár pozitívan is kijöhet a jelenlegi helyzetből.



Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ideig nem likvidálhatja az orosz titkosszolgálat a Wagner-vezért, mert akkor nem lenne parancsnoka az afrikai és az ázsiai egységeknek.

Putyin belső körei között elengedhetetlen a kölcsönös szolidaritás. Ez a záloga annak, hogy hatalmon maradhasson. Prigozsin akciója bomlasztó hatású volt. Most az a kérdés, kiben bízhat meg az elnök. Egy vezetőnek ügyelnie kell arra, hogy a rendszer, amit irányít, stabil legyen - mondta az elemző.





Bár a Kreml megígérte, hogy sem a Wagner-tagjai, sem vezetőjük ellen nem indítanak eljárást. A zsoldosoknak felajánlották, hogy lépjenek be az orosz reguláris hadseregbe, Prigozsin pedig szabadon távozhatott Fehéroroszországba.

Azt, hogy mivel fog foglalkozni és megélni még nem tudni. Ami biztos, hogy elvesztette üzleti birodalmát, médiáját és 50 ezer fős magánhadseregét is. Ráadásul amikor átkutatták a főhadiszállását, akkor készpénzben találtak nála 4 milliárd rubelt, vagyis 16 milliárd forintot. Erről azt állította, hogy ez a katonái zsoldja.