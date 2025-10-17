Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó

Magyar Péter szerint miatta találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten + videó

A devizahitel-átverés vége? Itt a bírósági döntés + videó

Az internet nem felejt: Magyar Péter a békejavaslattal is hazudott

Az Európai Unió vezetői hallgatnak a budapesti békecsúcsról + videó

Putyin azonnal megtette az első lépéseket készülve a budapesti békecsúcsra

Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

El akarja kobozni az üresen álló ingatlanokat Ilaria Salis pártja a lakhatási helyzet megoldása érdekében + videó A jobboldal rámutat: egy olyan politikai csoporttól, amiben illegális ingatlanfoglalók vannak nem meglepő egy ilyen javaslat. Ők azonban a magántulajdon védelme mellett állnak és elfogadhatatlannak tartják az ötletet.

Trump kampányfőnöke szerint Budapest az egyetlen logikus helyszín + videó Budapest olyan hellyé alakult át, ahol Kelet és Nyugat találkozik, ahol Oroszország, Kína és az Egyesült Államok találkozik, együtt létezik és Trump elnök felismeri ezt a valóságot - fejtette ki az amerikai elnök munkatársa.