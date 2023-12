Továbbra is retteg a liberális sajtó Orbán Viktortól

Megosztás itt:

A Mandiner számolt be róla, hogy továbbra is képtelen túllendülni a nyugati sajtó azon a tényen, hogy Orbán Viktor vétózta az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélycsomagot, és az emiatt szükséges módosítását az Európai Unió költségvetésének. A The Wall Street Journal például amiatt kritizálja a magyar kormányfőt, hogy az egyhangú döntéshozatal kényszerűsége miatt nehezíti az EU lépéseit – erre egyébként a legtöbb, magát demokráciapártinak valló politikus szerint az lenne a megoldás, ha a demokrácia jegyében elvennék Magyarországtól a szavazati jogot.

A WSJ idézi Orbán Viktor Mandinernek adott interjúját, miszerint nem elhagyni, hanem elfoglalni akarja Brüsszelt.

A lap szerint a kormányfő azt reméli, hogy a jövő évi európai parlamenti választások és az amerikai elnökválasztás az EU-ellenes, antiliberális fősodor vezetőjévé teszi.

A cikk szerzője megjegyzi, az EU vezetői a források megvonásával próbálják rákényszeríteni Magyarországot a jogállamisági reformokra, ám sokan kritizálják az Európai Bizottságot, amiért Ukrajna támogatása érdekében 10 milliárd eurót felszabadítottak ebből a keretből. Ezzel szemben az igazságügyért felelős belga uniós biztos, Didier Reynders hangsúlyozta, „ha azért blokkolunk pénzeket, hogy eredményeket érjünk el, akkor fel is kell szabadítanunk a pénzeket, amikor eredményeink vannak”.

A WSJ megjegyzi, forrásai arra figyelmeztetnek, hogy Orbán Viktor valóban ellehetetlenítheti a tényleges csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával a jövőben. Erről a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs is beszélt már.

Forrás: Mandiner