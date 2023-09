Továbbra is nagyon jelentős a déli migrációs nyomás, és a migránsbandák egymás közötti háborúja

Megosztás itt:

Hétfőn este afgán migránsok tüzet nyitottak szír bevándorlókra, akik viszonozták azt és összecsaptak a migráns csoportok. A lövöldözésben három illegális bevándorló megsebesült, egy szír migráns pedig meghalt.

Kedden katonák, rendőrök, határvédők, kommandósok lepték el a Szabadka környéki erdőket, quadokkal és drónokkal is átfésülték a terepet.

Nagyjából 2-3 ezer közé tehető azoknak a migránsoknak a száma, akik Szabadka környékén tartózkodnak, a teljes Vajdaságban pedig ennek a duplájára, hatezer főre tehető az illegális migránsok száma - ismertette a Migrációkutató Intézet elemzője.

"Korábban az erőszakot elsősorban abból a szempontból láttuk kialakulni, hogy erőszakosan próbáltak meg átjutni a határon. Bár ez nem tűnt el, de megjelent vele párhuzamosan egy másik erőszakforrás is, ami pedig a csempészhálózatoknak az átalakulása. A csempészhálózatok átalakulása pedig főként a migránsok bevonásával került átalakulásra azáltal, hogy most már rendkívül sok embercsempész önmaga is migráns" - mondta Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.

Nem csak az egymás közti leszámolások tartják rettegésben a helyieket, hanem az is, hogy állítólag nemzetközi körözés alatt álló terroristák is rejtőzködnek az illegális migránstáborokban - vélik a szakértők.