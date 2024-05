A francia elnök hónapok óta tartó háborús pszichózisa sem csitult. Emmanuel Macron még februárban jelentette be, hogy támogatná a nyugati csapatok küldését Ukrajnába a helyi fegyveres erők kiképzésére. Most az ukrán fegyveres erők főparancsnoka bejelentette, hamarosan francia kiképzőtisztek érkezhetnek Ukrajnába, hogy meglátogassák a helyi kiképzőközpontokat.

Nem csak Patriot rakétákat és az ukrán fegyveres erők számára szükséges lőszert fogunk küldeni, de már készülünk arra is, hogy újból Leopard tankokat adjunk Ukrajnának. Továbbra is együtt fogunk működni az ukrán elnökkel és csapatával, hogy kiderítsük, hogyan tudjuk még hatékonyabban biztosítani és támogatni Ukrajna légiközlekedését és biztonságát – mondta Pedro Sanchez, Spanyolország miniszterelnöke.

