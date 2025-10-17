Megosztás itt:

"Oroszország ellenségesnek fogja értelmezni ezt a lépést, ha megvalósul... Ez jelentősen növeli a biztonsági kockázatokat nemcsak Európában, hanem az egész világon" - mondta.

A kontinens biztonsági kilátásaival kapcsolatban Nariskin kijelentette: "Látható, hogy Európában globális háborúspárt működik, amely nem akarja a tartós és igazságos béke megteremtését az európai kontinensen, mindenki számára egyenlő és oszthatatlan biztonsággal, amelyhez Oroszország ragaszkodik".

Nariskin azt állította, hogy számos nyugati országnak, elsősorban a NATO európai szárnyának továbbra is az a célja, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra. Azzal vádolta a Nyugatot, hogy meg akarja akadályozni, hogy a (több szovjet utódállamot tömörítő) Független Államok Közössége önálló erőközpontként léphessen fel.

Forrás: MTI

Forrás: Shutterstock