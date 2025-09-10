Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 10. Szerda Nikolett, Hunor napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Továbbra is hazánk elítéléséért küzd Hegedüs Dániel, a magyar kormány ismert ellendrukkere

2025. szeptember 10., szerda 15:14 | MTI
szankció German Marshall Fund Hegedüs Dániel

Magyarország elleni szankciókra sürgette az amerikai kongresszust egy amerikai székhelyű nem kormányzati szervezet (NGO) magyar származású, közép-európai tisztségviselője kedden az amerikai törvényhozás meghallgatásán Washingtonban.

  • Továbbra is hazánk elítéléséért küzd Hegedüs Dániel, a magyar kormány ismert ellendrukkere

Hegedüs Dániel, a German Marshall Fund Közép-Európáért felelős regionális igazgatója a kongresszus emberi jogi bizottságának meghallgatásán Magyarország mellett Szlovákia és Bulgária ellen is lépéseket javasolt a civil szervezetek működését szabályozó törvények vagy törvénytervezetek miatt.

Úgy vélekedett, hogy a három európai uniós ország jogszabályai a politikai véleménykülönbséget teszik jogi felelősségre vonhatóság tárgyává.

Hegedüs Dániel arra sürgette az amerikai kongresszust, hogy ítélje el Magyarországot, Szlovákiát és Bulgáriát a civil szervezeteket érintő jogszabályok miatt, valamint a törvényhozókat arra biztatta, hogy utazzanak el az említett országokba, és találkozzanak személyesen az érintett szervezetek vezetőivel.

A German Marshall Fund közép-európai igazgatójaként dolgozó szakértő szerint az amerikai törvényhozásnak nyomást kellene gyakorolnia az amerikai külügyminisztériumra is annak érdekében, hogy "állítsa vissza az Egyesült Államok pénzügyi támogatását a független civil társadalom és a szabad média számára Magyarországon, Szlovákiában és Bulgáriában" és potenciálisan minden olyan európai uniós és NATO-tagállamban, amely NGO-kat célzó törvényt fogad el. Hegedüs Dániel arra is sürgette a kongresszus tagjait, hogy kezdeményezzék az úgynevezett Magnyitszkij-törvény alapján azon magyar, szlovák, valamint - bulgáriai elfogadás esetén - bolgár törvényhozók szankcionálását, akik hivatalosan támogatják az NGO-kat sújtó törvényalkotási lépéseket.

A meghallgatáson Michael Shellenberger amerikai újságíró, egyetemi tanár úgy vélte, hogy csupán bizonyos országokat kritika tárgyává tenni elfogultság gyanúját veti fel. Kijelentette, hogy a demokratikus deficitek sorában nem hangzott el Románia, ahol esélyes elnökjelöltet tiltottak el az indulástól, ahogy Franciaországban és Brazíliában a jelenlegi legnépszerűbb jelölt a következő választáson nem indulhat, míg Németországban is egy esélyes polgármesterjelöltet tiltottak el a választási indulástól.

A kongresszus Tom Lantos Emberi Jogi Bizottságának meghallgatásán többek mellett szót kapott Gina Romero, az ENSZ különleges jelentéstevője is.

De, ki is az a Hegedüs Dániel? 

A Magyar Nemzet korábban megírta, a Berlinben élő Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund (GMF) regionális igazgatója magát nemzetközi kapcsolatokkal és demokráciával foglalkozó „gondolkodóként és cselekvőként” mutatja be.

De Hegedűs Dániel jól ismert nemzetközi körökben a magyar kormány következetes ellendrukkereként: volt, hogy hazánkkal szemben brüsszeli megtorlást szorgalmazott. 

„Az egyetlen hosszú távú megoldás az Orbán által támasztott kihívásokra a magyar kormány szavazati jogának megvonása lenne az Európai Tanácsban” – idézte egy korábbi nyilatkozatát a Mandiner. A Financial Times londoni lap hasábjain is feltűnt Hegedűs szerint egy ilyen brüsszeli eljárásnak már a megindítása is „ha másra nem, megnevezésre és megszégyenítésre alkalmas lenne”. 

A GMF ismert nyugatnémet–amerikai alapítású háttérhatalmi szervezet, amelyet az Európai Bizottság, az amerikai és a német kormány, valamint a NATO mellett többek között Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai is évi több százezer dollárral pénzelnek.

Fotó: képernyőfotó, YouTube

További híreink

Miért a szőlő az ősz legértékesebb gyümölcse?

Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál

Szívükhöz kaptak a rajongók: összeesett, majd elhunyt a népszerű sztár

Varga Barnabás miért nem tud uralkodni magán? Rossi: vészhelyzetbe kerültünk

100 ezernél kezdődik egy éjszaka! Ebben a budapesti luxushotelben laknak Cristiano Ronaldóék - galéria

Ronaldóra több százan vártak Budapesten, ezt kapták cserében a sztártól

Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban

„Elképesztő légkörben, fantasztikus stadionban játszottunk ” – portugál vélemények a magyarok elleni siker után

Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

További híreink

Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak

Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján
2
Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak
3
Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti
4
Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál
5
Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó
6
Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Pártot – lengyel recepttel készülnek felforgatásra és balhéra
7
Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban
8
Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak
9
Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között
10
A londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján sikerült megakadályozni egy kárpátaljai iskola elleni támadást

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A Patrióták már nagyon leváltanák Ursula von der Leyent

A Patrióták már nagyon leváltanák Ursula von der Leyent

 A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen - jelentette be Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke Strasbourgban szerdán.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!