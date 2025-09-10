Továbbra is hazánk elítéléséért küzd Hegedüs Dániel, a magyar kormány ismert ellendrukkere

Megosztás itt:

Hegedüs Dániel, a German Marshall Fund Közép-Európáért felelős regionális igazgatója a kongresszus emberi jogi bizottságának meghallgatásán Magyarország mellett Szlovákia és Bulgária ellen is lépéseket javasolt a civil szervezetek működését szabályozó törvények vagy törvénytervezetek miatt.

Úgy vélekedett, hogy a három európai uniós ország jogszabályai a politikai véleménykülönbséget teszik jogi felelősségre vonhatóság tárgyává.

Hegedüs Dániel arra sürgette az amerikai kongresszust, hogy ítélje el Magyarországot, Szlovákiát és Bulgáriát a civil szervezeteket érintő jogszabályok miatt, valamint a törvényhozókat arra biztatta, hogy utazzanak el az említett országokba, és találkozzanak személyesen az érintett szervezetek vezetőivel.

A German Marshall Fund közép-európai igazgatójaként dolgozó szakértő szerint az amerikai törvényhozásnak nyomást kellene gyakorolnia az amerikai külügyminisztériumra is annak érdekében, hogy "állítsa vissza az Egyesült Államok pénzügyi támogatását a független civil társadalom és a szabad média számára Magyarországon, Szlovákiában és Bulgáriában" és potenciálisan minden olyan európai uniós és NATO-tagállamban, amely NGO-kat célzó törvényt fogad el. Hegedüs Dániel arra is sürgette a kongresszus tagjait, hogy kezdeményezzék az úgynevezett Magnyitszkij-törvény alapján azon magyar, szlovák, valamint - bulgáriai elfogadás esetén - bolgár törvényhozók szankcionálását, akik hivatalosan támogatják az NGO-kat sújtó törvényalkotási lépéseket.

A meghallgatáson Michael Shellenberger amerikai újságíró, egyetemi tanár úgy vélte, hogy csupán bizonyos országokat kritika tárgyává tenni elfogultság gyanúját veti fel. Kijelentette, hogy a demokratikus deficitek sorában nem hangzott el Románia, ahol esélyes elnökjelöltet tiltottak el az indulástól, ahogy Franciaországban és Brazíliában a jelenlegi legnépszerűbb jelölt a következő választáson nem indulhat, míg Németországban is egy esélyes polgármesterjelöltet tiltottak el a választási indulástól.

A kongresszus Tom Lantos Emberi Jogi Bizottságának meghallgatásán többek mellett szót kapott Gina Romero, az ENSZ különleges jelentéstevője is.

De, ki is az a Hegedüs Dániel?

A Magyar Nemzet korábban megírta, a Berlinben élő Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund (GMF) regionális igazgatója magát nemzetközi kapcsolatokkal és demokráciával foglalkozó „gondolkodóként és cselekvőként” mutatja be.

De Hegedűs Dániel jól ismert nemzetközi körökben a magyar kormány következetes ellendrukkereként: volt, hogy hazánkkal szemben brüsszeli megtorlást szorgalmazott.

„Az egyetlen hosszú távú megoldás az Orbán által támasztott kihívásokra a magyar kormány szavazati jogának megvonása lenne az Európai Tanácsban” – idézte egy korábbi nyilatkozatát a Mandiner. A Financial Times londoni lap hasábjain is feltűnt Hegedűs szerint egy ilyen brüsszeli eljárásnak már a megindítása is „ha másra nem, megnevezésre és megszégyenítésre alkalmas lenne”.

A GMF ismert nyugatnémet–amerikai alapítású háttérhatalmi szervezet, amelyet az Európai Bizottság, az amerikai és a német kormány, valamint a NATO mellett többek között Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai is évi több százezer dollárral pénzelnek.

Fotó: képernyőfotó, YouTube