Továbbra is folytatódnak a következő béketárgyalás előkészületei + videó

2025. október 22., szerda 12:00 | HírTV

A témáról Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója beszélt.

  • Továbbra is folytatódnak a következő béketárgyalás előkészületei + videó

Megrázó éjszaka Csongrádon: földrengés ébresztette az embereket

Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó

Harsányi Levente a szakítása után: „Érzések kifejezése nélkül nem létezik kapcsolat”

Slot otthon hagyta az egyik sztárját, újabb csapás a Liverpool csapatára

Érkezik a legújabb Parkside eszköz a Lidlbe – Le ne maradj róla!

Vadai Ágnes arcátlanul beletörölte a lábát az egyik legfontosabb polgári körbe

Menczer Tamás: Miért támadja Weber, Ursula és Zelenszkij a békét? Ezért! + videó

„Ilyen még sose történt a karrieremben" – Szoboszlai a reptéren adott rendkívüli interjút

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról
2
Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről
3
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
4
Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó
5
6
A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?
7
Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól
8
Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó
9
Békedíjat vett át Donald Trump + videó
10
A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

