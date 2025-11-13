Továbbra is foglalkoztatja a nemzetközi sajtót az Orbán–Trump találkozó + videó
2025. november 13., csütörtök 19:30
| Hír TV
A török média a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök különleges szövetségét méltatja, amiért Magyarország mentességet kapott az amerikai szankciók alól. A francia sajtóban pedig azt taglalják, hogy a találkozó hatalmas arcon csapás az Európai Uniónak.
Még nem jelezte, hogy visszaadja a mandátumát. A Momentum egykori EP-képviselője és Karácsony Gergely jobbkeze közös politikai formációt hívott életre. A lépés heves indulatokat váltott ki az ellenzéki oldalon.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nem szabad egyetlen eurót sem küldeni a továbbiakban Ukrajnának az európai emberek pénzéből, az ugyanis jó eséllyel egy háborús maffia, egy korrupt hálózat finanszírozására megy - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.
Március 16. és június 3. között tartják másodfokon a 2007-es győztes elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozása ügyében első fokon öt év börtönbörtönbüntetésre ítélt, de nem rég újra szabadlábra helyezett volt francia elnök, Nicolas Sarkozy perét - közölte csütörtökön a párizsi fellebbviteli bíróság.