Továbbra is egyetértés van Orbán Viktor és Giorgia Meloni között a legjelentősebb kérdésekben + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor római látogatásától hangos az olasz sajtó. Másfél órán keresztül tartó tárgyalásra került sor tegnap este a Chigi miniszterelnöki palotában Orbán Viktor és Giorgia Meloni között. Az olasz kormányfő megelégedését fejezte ki a gyümölcsöző párbeszéd kapcsán, hiszen Magyarországot becses szövetségesként tartja számon. A két kormányfő egyetértett abban, hogy egy versenyképes, erős Európára van szükség, amely főszerepet játszhat a világ eseményeiben. Az olasz lapok szerint Budapest Róma tengely épül a legfontosabb európai kihívások megvalósítására. A olasz újságírók "boldog válásként" definiálják a döntést miszerint a Fidesz mégsem lép be a Meloni vezette Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládba. Bár külön pártcsaládban folytatják a harcot az európai intézményekben, de tökéletes egyetértés van továbbra is Orbán Viktor és Giorgia Meloni között a legfontosabb kérdésekben. A bevándorlásról, a demográfiai kihívásról, az európai szuverenitásról azonos álláspontot képviselnek, az orosz - ukrán háború megítélése azonban áthidalhatatlan különbséget jelentett. Az olasz lapok azt is kiemelik, hogy a korábbiakhoz hasonlóan értékes szövetségesként tekintenek a jövőben is egymásra és támogatni fogják egymást a közös ügyekben. Némi frusztrációt jelentett az olasz sajtó számára, hogy továbbra sem tudni mi a Fidesz jövőbeli terve. Még mindig lehetősége van arra, hogy belépjen az Identitás és Demokrácia pártcsaládba, ahol többek között Matteo Salvini a Liga elnöke is helyet foglal. De az sem kizárt, hogy egy új szuverenista alakulatot indít útjára - találgatják az olasz újságírók.