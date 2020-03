További korlátozásokat rendelt el a lengyel kormány

492-re nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek és 16-ra az elhunytak száma Magyarországon. A koronavírus-járvány magyarországi halálos áldozatai valamennyien krónikus alapbetegségben szenvedtek - emelte ki Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs tájékoztatóján. Mától hatályos a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény. A veszélyhelyzet idején a kormány a jogszabályoktól eltérő rendkívüli intézkedéseket hozhat az emberek egészsége, a jogbiztonság és a gazdaság stabilitása érdekében. Magyarország összefogással legyőzheti a járványt- mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Hollik István hangsúlyozta: sajnálja, hogy az ellenzék nem volt partner a vírus elleni küzdelemben. Az országgyűlési felhatalmazás nem korlátlan hatalmat jelent a kormánynak, hanem gyors döntéshozatalt - mondta Mráz Ágoston, a Nézőpont Csoport igazgatója az M1-en. Az LMP társelnöke szerint a Fidesz lemondott arról, hogy nemzeti egységben vegye fel a küzdelmet a koronavírus okozta válsághelyzettel szemben. A DK elnöke arra szólította fel a kormányt, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként Magyarországnak megítélt mintegy 2000 milliárd forintos uniós támogatásból pótolja a munkavállalók kieső jövedelmeit. A veszélyhelyzet megszűnéséig hatályban maradnak a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt kiadott rendeletek - hangsúlyozta az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Kiss Róbert kiemelte: hétfőn 82 kórházba szállították ki a Kínából beszerzett védőeszközöket, amik elsősorban az egészségügyben dolgozókat illetik meg. Koronavírusos beteget kezelnek Balassagyarmaton- adta hírül Facebook-oldalán Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere. Április 10-től előreláthatólag két hétre leállítják a termelést a Villeroy & Boch Magyarország Kft. hódmezővásárhelyi gyárában a járványhelyzetre tekintettel. Ingyenessé tenné a parkolást Budapesten a Fidesz-KDNP. A céljuk az, hogy az emberek minél gyorsabban tudjanak ügyet intézni - erről a Fidesz fővárosi frakcióvezetője beszélt Magyarország élőben című műsorunkban. Láng Zsolt elmondta: ha most ingyenes lenne a parkolás a fővárosban, akkor kevesebben használnának tömegközlekedést, a parkolóőrök pedig az autók bírságolása helyett segíthetnének az idősellátásban. A miniszterelnök által bejelentett „példátlan gazdaságélénkítési terv” egyik kiemelt célja az, hogy mindenkinek legyen munkája – írja a Magyar Nemzet. A KSH januári időszakra szóló összesítése alapján a bruttó átlagkereset az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,2 százalékos növekedéssel 375 200 forintot ért el - hívta fel a figyelmet ITM. A nemzetközi liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon azokról a nemzetközi bírálatokról, amelyek a koronavírus elleni törvény kapcsán hangoztak el. Szijjártó Péter szerint ezek a pártok és politikusok csak álmodhatnak olyan társadalmi támogatottságról, mint amilyennel a magyar kormány rendelkezik. Négy buszból és a közel 150 autóból álló konvojjal hazatért hétfő éjjel 502 magyar a korábban karantén alá helyezett tiroli településekről - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter Facebook-bejegyzésében. Kanadában és az Egyesült Államokban rekedt 257 magyarért indult két repülőgép kedden - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Vesztegzár alá helyezték Romániában a rendkívüli állapot idejére a koronavírus-járvány gócpontjává vált Suceava városát és nyolc szomszédos községet. További korlátozásokat rendelt el a lengyel kormány a koronavírus terjedésének lassítása érdekében, mely szerint ezután csak egyedül lehet sétálni, bizonyos órákban pedig csak a nyugdíjasok vásárolhatnak. A többi nyugat-balkáni ország után Montenegró is kijárási tilalmat vezetett be, emiatt hétköznapokon este 19 és hajnali 5 óra között, hétvégenként pedig 13 és 5 óra között lesz tilos az utcán tartózkodni Montenegróban. A cseh kormány április 11-ig meghosszabbította az országos vesztegzárat - közölte Andrej Babis miniszterelnök. Szlovénia a járvány elleni küzdelem jegyében azt kérte külföldön élő és dolgozó állampolgáraitól, hogy ne utazzanak haza a húsvéti ünnepekre. A 85 oroszországi régióból mára már kéttucatnyi jelentette be, hogy a Moszkvához hasonlóan „önizolációra”, otthoni karanténban maradásra utasította lakosságát. Hét évig terjedő szabadságvesztéssel és több mint 8 millió forintos bírsággal büntethetők az orosz parlament alsóháza által megszavazott törvénytervezet értelmében azok, akik a járványügyi karantén megsértésével gondatlanságból több ember halálát okozzák. Németországban lassuló ütemben terjed az új típusú koronavírus. A Johns Hopkins Egyetem szerint ma délelőtt 66 885 fertőzöttet tartottak nyilván, ami 4445 esettel - 7,1 százalékkal - több az egy nappal korábbi 62 435-nél. Több mint nyolcszázzal emelkedett Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, és így 11 591-re nő. Franciaországban 24 óra alatt 418-cal 3024-re emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban meghalt áldozatainak száma, ami az eddigi legjelentősebb napi emelkedést jelenti. Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, hogy az új típusú koronavírus-járvány miatt héthavi fizetését felajánlva gyűjtést indít a rászorulók megsegítésére. A koronavírus-világjárvány elleni küzdelemről és az olajpiaci helyzetről folytatott telefonon hosszas megbeszélést Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. Újabb gyülekezési szigorításokat és nagyszabású gazdasági segélycsomagot hirdetett meg az izraeli kormány. Eddig több mint egymillió amerikain végeztek vírustesztet - közölte Donald Trump amerikai elnök. Egyelőre nem engedélyezik annak a holland üdülőhajónak a kikötését Floridában, amelyen halottak és az új típusú koronavírusban szenvedő betegek is vannak - jelentette be Ron DeSantis, floridai kormányzó. Ígéretesnek bizonyultak az első kínai őssejtkezelések a Covid-19-betegek kezelésében a koronavírus-járvány idején Pekingben - közölték kínai kutatók. Új uniós művelet indul a háború sújtotta Líbiát érintő fegyverembargó hatékony ellenőrzésére az Európai Unió tagállamainak jóváhagyásával április elsejével, Irini néven - jelentette be az EU külügyi- és biztonságpolitikai főképviselője. Erdőtűz oltása közben 18 tűzoltó és egy helyi segítő vesztette életét a délnyugat-kínai Szecsuan tartományban. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy, még 2018-ban felszámolt drogkereskedőlánc tagjai, öt férfi és egy nő ellen. Megölte újszülött gyermekét egy nő Tiszakécskén, majd elrejtette saját udvarában - közölte a rendőrség. Útinform: öt kilométeres a kamionsor a csanádpalotai autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán. Megfertőződött az új típusú koronavírussal Kapás Boglárka világbajnok úszó. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint nagyobb és erősebb lehet a magyar csapat a jövő évi, tokiói ötkarikás játékokon, mintha az eredeti időpontban, idén rendezték volna meg. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség a 2021-re halasztott tokiói olimpia pontos időpontjának bejelentése után jelezte, hogy 2022-ben keres új dátumot az eredetileg jövő évre tervezett eugene-i világbajnokságnak.