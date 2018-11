További halálos áldozatok a kaliforniai erdőtűzben

A nyugati partvidéken pusztító lángok csütörtök óta több mint 40 ezer hektáron söpörtek végig. Donald Trump amerikai elnök közben a Twitteren azt írta: a nem megfelelő erdőgazdálkodás az oka a katasztrófának.

Egy 19. századi fedett fahíd elszenesedett romjai - ennyi maradt a műemlékből a kaliforniai erdőtűz után. A több napja pusztító lángok már több mint 40 ezer hektárt égettek fel, a gyorsan terjedő tűzben egész települések vesztek oda. A Sacramentótól északra fekvő Paradise mennyországot jelentő nevével ellentétben pokoli látványt nyújtott. A tűzoltók csak ezen a részen 14 halottat találtak a tűz után, többségük már nem tudott autóval menekülni, és futni próbált, de a tűzvihar utolérte őket. A helyi seriff együttműködést kért a helyiektől a kitelepítési intézkedéseknél.

„Őszintén szólva, nem szeretek minden este ide kiállni, és arról beszámolni, hogy újabb holttesteket találtunk. Nagyon komolyan mondom, ha kitelepítési végzésekről beszélünk, akkor azt okkal tesszük. Másrészt viszont nem szeretnénk feleslegesen utasításokat adni” - közölte Kory Honea seriff.

Közben újabb területeken keletkezett tűz az államban, a tengerparti Malibun is felcsaptak a lángok. Halálos áldozatokat itt is találtak, és több mint 200 ezer embert szólítottak fel otthonuk elhagyására. 75 ezer ház teljesen elégett, és Los Angeles külvárosainak egy részét is evakuálni kellett.

A kaliforniai tűzoltók szerint ez minden idők legsúlyosabb tűzvésze az állam történetében. Az amerikai elnök szerint mindkét tűzért a hanyag erdőgazdálkodás a felelős. Donald Trump szombaton azt írta a Twitteren: dollármilliárdok mennek el az erdők rossz kezelésére, vagy azonnal megoldást kell találni, vagy nincs több kifizetés.